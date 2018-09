Pri avtomobilskih znamkah priznanj za napredek v enem letu ne bi bilo smiselno podeljevati, saj je to pač prekratka doba, a če bi splošno oznako o tem, katera se je najbolj popravila, napredovala, v denimo zadnjem desetletju, eni sami že morali pripisati, bi bila to prav Kia. Avtomobilov, ki to potrjujejo, se je v tem času zvrstilo kar nekaj, a najočitnejši ultimativen dokaz je zagotovo – stinger. Ta, lahko bi mu rekli 4,83 metra dolga petvratna kupejevska limuzina, pooseblja vse, kar je bilo v zadnjih letih pri Kii narejeno dobro, pravilno, tako kot mora biti. Od atraktivne oblike ter kakovostne in urejene notranjosti do voznih lastnosti in številnih naprednih pripomočkov.

A najbolj od vsega bode v oči stingerjeva zunanja podoba, ki ta avto naredi za bržčas najlepšo kio vseh časov. Pri čemer je še posebej zadovoljujoče, da obliki zgledno sledi tudi vsebina, na kar odločno nakažejo že prvi trenutki, ko se voznik usede v sedež. Da, v in ne na sedež, saj ga ta dobesedno »posrka« vase, v smislu, da je položaj za volanom tak, da ga nemudoma popade želja po vožnji. Ob tem ga v dobro voljo spravi tudi delovno okolje, ki je urejeno, pregledno in enostavno za uporabo, povrhu pa do zadnje podrobnosti narejeno iz visokokakovostnih materialov, ki smo jih vajeni iz bolj premijskih znamk. Ostane le še ekspresno hitra povezava s pametnim telefonom, nastavitev najljubše glasbe, shranjene v njem, in po dveh semaforjih že drvimo po avtocesti. Tam kmalu spoznamo, da je stinger lahko zelo udobno potovalno vozilo (tudi za štiri odrasle, saj je prostora na zadnji klopi več kot dovolj) in da mu tudi za odločnejša pospeševanja in mirno vožnjo pri visokih hitrostih več kot zadostuje 2,2-litrski dizelski štirivaljnik z okroglimi 200 konji moči (147 kW), ki je v sodelovanju z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom skrbel za pogon testnega primerka. S to kombinacijo stinger denimo z mesta do stotice pospeši v 7,7 sekunde, porabo goriva smo na 100 kilometrih vožnje tudi ob težki nogi zlahka držali pod osmimi litri, med malce bolj dinamično vožnjo po podeželju pa smo se obenem prepričali, da pri Kii niso ravnali napak, ko so stingerju namenili pogon na zadnji kolesni par.

Če že ob čem (in če je komu pri takšnem avtomobilu sploh pomembno), zna kdo nos zavihati ob podatku o dokaj skromni prostornini prtljažnika (406 litrov), ki pa si plus zasluži zaradi velike odprtine (dvigne se tudi zadnja šipa) in lahkega dostopa. Prav tako je dvorezen meč cena: 54.990 evrov, s popustom 49.990, je za ta avto, sploh ob domala popolni opremi GT line, ki ob vseh varnostnih pripomočkih ponuja tudi navigacijski sistem, kamero, aktivni tempomat, projekcijski »head-up display« in še marsikaj, kar premijske znamke bogato zaračunajo, povsem korektna vsota. Ki pa hkrati »grobo« posega v območje že omenjenih premijskih znamk, kar Kia kljub brez dvoma vrhunskemu stingerju vseeno (še) ni. Jasno, da se bo prav zaradi vrhunskosti tega izdelka tudi na to marsikdo požvižgal, da bi jo vsi jemali kot takšnim enakovredno, pa bo vseeno potrebno več kot le desetletje…