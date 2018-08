Pravijo, da se od stare slave ne da živeti. Čeprav vselej ni ravno tako, je primerov, ki reku pritrjujejo, še vseeno veliko. In drži tudi pri avtomobilih. Zgodovina je tako dala že kar nekaj primerov štirikolesnikov, ki so bili svoj čas sila uspešni, pa so nato z leti razočarali kupce in jih pripravili do tega, da so raje odšli h konkurenci. Zatorej drži kot pribito, da se je treba vedno znova dokazovati in ti navsezadnje nič ne pomaga niti, če si bil na določenem področju prvi ali med prvimi, saj te konkurenca, če le malce »zaspiš«, hitro povozi in pristaneš na smetišču zgodovine.

Tega se med drugim dobro zavedajo tudi pri Hondi. Med desetimi najbolje prodajanimi avtomobili vseh časov tako denimo najdemo dva njihova še vedno aktualna modela (accord, civic), oba sta ob tem naprodaj že več kot štiri desetletja. Posebna zgodba v tem smislu pa je tudi športni terenec CR-V. Če vemo, da tovrstni avti razcvet doživljajo šele v zadnjem desetletju, in če vzamemo v obzir, da se v zadnjih letih predstavljajo večinoma druge in kakšna tretja generacija posameznih modelov, pogosto pa celo popolni novinci, je omenjeni namreč pravi veteran, saj se zdaj tudi v Evropi razkriva že v podobi pete generacije. Kar pomeni, da mu ni tuje ne okolje, v katerem tekmecev praktično ni imel, ne tisto, v katerem je konkurenca večja praktično iz meseca v mesec. Razlika je le v tem, da je prostora za napake zdaj manj, saj se ti v nasprotnem lahko primeri opisano v zadnjem stavku prejšnjega odstavka.

No, CR-V tega zagotovo ne bo doživel. Pri Hondi so namreč na kolesa spet postavili avtomobil, ki se lahko suvereno postavi ob bok konkurenci, marsikje pa ji je lahko celo za vzor. A pojdimo po vrsti. Oblikovno novi CR-V po eni strani logično nadaljuje zgodbo do centimetra enako dolgega predhodnika (4,6 metra), po drugi deluje v celoti skladnejše, spredaj robustnejše in zadaj lepše zaobljen, vseeno pa ga ne moremo uvrstiti med bolj izstopajoče ali atraktivne primerke svoje vrste. Kar pa je za marsikoga tako ali tako prej plus kot minus. Pri »postavljanju na kolesa« ob tem dodajmo, da so to storili tako, da je CR-V od tal zdaj z dobrimi 20 centimetri oddaljen za polčetrti centimeter več kot prej, kar mu izboljša terenske predispozicije, pri dolžini pa, da so ob tem avtomobilu vseeno podaljšali medosno razdaljo – za tri centimetre, na 2,66 metra. S čimer pridemo do področja, pri katerem je lahko CR-V konkurenci za vzor, to pa je: prostornost.

Recimo takole – če nekateri (upravičeno) vzdihujejo ob slovesu številnih enoprostorcev, ki bodo očitno kmalu postali nišna karoserijska različica ali pa niti to ne, avtomobili, kot je novi CR-V, razloge za žalost izničijo. Malo je pač športnih terencev, sploh pa pri omenjeni dolžini, ki v notranjosti ponujajo toliko prostora in prilagodljivosti. Tudi če spredaj sedi nadpovprečno visok človek, ima zadaj nekdo podobnih dimenzij toliko prostora, da lahko noge skorajda povsem iztegne, za glavo ga tudi dvometrašu ne zmanjka, ob tem pa niti najmanj ne trpi udobje, saj so sedeži veliki in udobni. Posebno pohvalo si ob tem zaslužijo še sredinska konzola med obema prednjima sedežema, ki z različnimi nastavitvami skriva cel kup koristnih odlagalnih prostorov, velik, skoraj 90-odstotni kot odpiranja zadnjih bočnih vrat, kar močno olajša vstopanje in izstopanje potnikom v drugi vrsti, in dejstvo, da je CR-V po novem na voljo tudi v sedemsedežni različici. Pri čemer od sedežev v tretji vrsti čudežev seveda ne gre pričakovati, bosta pa zadostovala za prevoz otrok. Le to, da se prtljažnik pri tem skrči do komajda uporabnih 150 litrov, je treba vzeti v zakup. Ko sta šesti in sedmi sedež zložena, je prostornina 472 litrov, pri petsedežni različici pa znaša precej razkošnih 561 litrov.

Kar zadeva prostornost, družinsko uporabnost in udobje, je novi CR-V torej popoln, enako dobro jo odnese glede položaja za volanom, kakovosti materialov, zvočne izolacije, bogatega nabora varnostnih pripomočkov že v osnovni različici in še česa, marsikaj pa bo seveda odvisno tudi od osebnega okusa. Voznikovo delovno okolje je tako sodobno, a ne »vesoljsko«, čas privajanja na upravljanje sistema infotainment in drugih funkcij avtomobila je različno dolg, vozne lastnosti pa bi po preizkusu na sicer izredno prometnih tirolskih cestah lahko opisali kot pisane na kožo tistim, ki udobje cenijo bolj kot dinamičnost. Pri čemer pridemo še do ene pomembne novosti…

Za pogon honde CR-V bo sprva skrbel le 1,5-litrski bencinski motor, ki v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom premore 173 konjev (127 kilovatov), z brezstopenjskim CVT pa 193 KM (142 kW). Slednji bo na voljo le v kombinaciji s štirikolesnim pogonom, prvi ob njem tudi z dvokolesnim, ne glede na menjalnik bo zgolj s štirikolesnim pogonom na voljo sedemsedežna verzija, v prihodnjem letu pa pride še hibridna različica. In dizel? Poslovil se je, ni ga več! Vsekakor pogumna poteza, sploh glede na razred avtomobila. Kako se bo obnesla, pa bo jasno že kmalu – pri nas bo CR-V naprodaj od septembra, cene pa so še neznanka.