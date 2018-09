Generatorji jeze na pohodu

Zdaj, ko si je predsednik vlade Marjan Šarec zavihal rokave, začel delati in svojim najbližjim zabičal, naj manj tvitajo, mu jasno ne ostane nič časa za branje. Toliko dela in tako malo časa. Najverjetneje v njegovem urniku ni časovnega pasusa z naslovom »predsednik bere kolumniste«. Saj veste, predsednikovi urniki so tako polni, da ni šans, da dobite pri njem termin, pa četudi bi mu sporočili, da je konec sveta. O koncu sveta bi predsednik izvedel iz klipinga. In iz klipinga mu morda pošljejo tudi kakšno kolumno, bolje kar obnovo ali povzetek s pripisom: ne beri tega, ker ni nič novega, to je staro lajanje, ne obremenjuj se s tem, morda še duhovit pripis, da se za konji, ki drvijo, dviga prah. Skratka, kolumnisti pristanemo v znani misli »psi lajajo, karavana gre dalje«. Zato si tudi ne delam utvar, da je prebral mojih deset zapovedi, priobčenih pred mesecem dni.