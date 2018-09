Najbolj razvpit svetovalec predsednika vlade Marjana Šarca je zagotovo Damir Črnčec, ki se v javnosti od imenovanja minuli četrtek ni oglasil. Kot ugotavljajo v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, se Črnčec za svoja nestrpna stališča do migrantov in drugih ni opravičil, ampak je enostavno obmolknil. Državni sekretarji za nacionalno varnost so imeli v strukturi kabinetov predsednikov vlad običajno pomembno vlogo, najpomembnejšo med njimi je nedvomno imel Erik Kopač pri Miru Cerarju. Novi državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec pri M