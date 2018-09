Celjani so svojo 23. sezono v 26-letni zgodovini evropske lige prvakov začeli z nepričakovanim spodrsljajem v Zlatorogu proti danskemu Skjernu, neposrednemu tekmecu za uvrstitev med najboljših šest klubov v skupini B, kar prinaša napredovanje v osmino finala. Za nameček je Zagreb, še en neposredni tekmec slovenskih prvakov v boju za napredovanje med najboljših 16 ekip v Evropi, v sredo na gostovanju v Nemčiji presenetljivo premagal Flensburg z 31:29. Pri Hrvatih je blestel slovenski reprezentančni vratar in nesojeni član celjskega kluba Urh Kastelic, ki je v drugem polčasu zbral kar 11 obramb, Zagrebov uspeh pa je v celjskem boju za prekinitev štiriletne »suše« pri uvrstitvah v osmino finala še bolj boleč udarec.

V Parizu jutri ekipo trenerja Branka Tamšeta čaka obračun s PSG, ki je po mnenju večine strokovnjakov glavni favorit za naslov prvaka Evrope. Parižani so se v zadnjih treh sezonah trikrat zapored uvrstili na sklepni turnir najboljše četverice v Kölnu, a vedno ostali brez lovorike: dvakrat so obstali že v polfinalu (v sezoni 2015/16 so bile usodne Kielce, v sezoni 2017/18 pa Nantes), v sezoni 2016/17 pa so po polfinalni zmagi proti Veszpremu (27:26) klonili v finalu proti Vardarju (23:24). Celjski vratar Aljaž Panjtar pred dvobojem v dvorani Pierra de Coubertina v Parizu pravi: »Po porazu proti Skjernu je ostal grenak priokus, zato komaj čakamo, da ga popravimo proti PSG. Proti Dancem nikakor nismo prikazali vsega, kar znamo in zmoremo, zato upam, da bomo to storili že v Parizu. Jasno je, da je PSG doma favorit, a če bomo prikazali svojo pravo in zrelo igro, ki smo jo že imeli v pripravljalnem obdobju, in če bo zbranost na pravi ravni, se lahko zgodi marsikaj.«

Zvezdniška zasedba PSG

Že tako zvezdniška zasedba Parižanov, ki jih poganjajo naftni dolarji katarskih šejkov, se je pred to sezono še dodatno okrepila. Najbolj zveneče okrepitve so Danec Henrik Toft Hansen (Flensburg), Španec Viran Morros (Barcelona) in Šved Kim Ekdahl du Rietz (Rhein Neckar), ki so se pridružili takšnim asom, kot so Francozi Nikola in Luka Karabatić, Thierry Omeyer, Nedim Remili in Luc Abalo, Španec Rodrigo Corales, Nemec Uwe Gensheimer, Danec Mikkel Hansen, Norvežan Sander Sagosen, Hrvat Luka Stepančić… Glavnega trenerja Zvonimirja Serdarušića je zamenjal Španec Raul Gonzalez, ki je v minuli sezoni Vardarja pripeljal na vrh Evrope, prav trenerska rošada pa je po mnenju celjskega stratega Branka Tamšeta prinesla spremembe v igri PSG: »Ne glede na vrhunsko individualno kakovost igra zelo enostaven rokomet. Ne komplicira, ampak išče preproste rešitev v napadu, velik poudarek pa daje trdni obrambi. Po vrhunski igri v obrambi ima veliko (pol)protinapadov, po katerih dosega lahke gole. Tudi po prejetem golu izpelje hiter prehod v napad, v katerem je z vseh položajev zelo nevaren.«

Tamše se dobro zaveda, kaj njegovo ekipo, ki je v povprečju dobra tri leta mlajša od PSG (21,94, 24,98), čaka v francoski prestolnici. »V Parizu moramo gledati predvsem nase in igrati svoj rokomet. To pomeni pametno igro, ne smemo poskušati iti z glavo skozi zid, saj so izkušena ekipa, ki zna postaviti zanke. Paziti moramo, da nas vanje ujamejo čim manjkrat oziroma da že vnaprej predvidevamo in igramo tako, da nam zank ne bodo mogli nastaviti. Je pa jasno, da PSG nasploh nima slabih strani in da je to ekipa, ki bi si jo sestavila večina trenerjev. Zato tudi upravičeno ciljajo na naslov prvaka Evrope.«