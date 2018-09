Kai Hermsen, globalni koordinator Listine zaupanja: Kibernetska varnost je ekipni šport, pri katerem moraš sodelovati in si izmenjevati izkušnje

Strokovnjaki za kibernetsko varnost so leto dni po obširnih napadih z virusom Wannacry še bolj zaskrbljeni. Napadi in vdori, onemogočanje računalniških sistemov in dostopa do storitev, zlonamerna programska oprema, izsiljevalski virusi, finančne kraje in napadi na intelektualne pravice…