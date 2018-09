Potem ko se je lani McGregor v Las Vegasu po boksarskih pravilih pomeril (in izgubil) z nepremaganim boksarskim šampionom Floydom Mayweatherjem, se vrača v dvorano T-Mobile, kjer bo skušal znova stopiti na vrh v lahki kategoriji tekmovanja mešanih borilnih veščin UFC. Prejšnja dva šampionska pasova, ki ju je imel v dveh različnih težnostnih kategorijah, je namreč izgubil zaradi neaktivnosti.

Njegov nasprotnik je ledeno hladni Nurmagomedov, ki je bil pred časom tarča zavržnega napada, o katerem smo poročali na Dnevniku. Zloglasni irski podjetnik in borec mešanih borilnih veščin, ki s svojo retoriko vselej hodi po tanki meji med huliganstvom in simpatičnostjo, se je nazadnje s tožilstvom za napad na avtobus, v katerem sta bila poškodvana dva borca, pogodil in priznal zgolj kršenje javnega reda in miru. Zakoni so za tiste, ki imajo nekaj pod palcem, očitno drugačni.