Ker celjsko podjetje Ekosistemi do 10. septembra ni odstranilo ožganih odpadkov s pogorišča v Zalogu, kjer je julija lani pustošil požar, se je ministrstvo odločilo za interventni sanacijski program. Kako konkretno bo ta potekal, minister za okolje in prostor Jure Leben ob današnjem obisku pogorišča, ki je bil tudi njegov prvi terenski obisk, ni želel razkriti, češ naj inšpekcija mirno vodi postopke. »Ko bodo končani, bomo vse korake in rezultate tudi javno predstavili,« je dejal. Na pogorišču je še vedno približno 5000 kubičnih metrov ožganih odpadkov, bal sena in odpadnega gradbenega materiala.

Minister je skupaj z glavno okoljsko inšpektorico Dragico Hržica vodstvu občine Straža in Civilni iniciativi Zalog - Loke predstavil sanacijski program, ki je že stekel. »Zadevo vodi inšpekcija s ciljem čimprejšnje sanacije. Lokalno okolje je zaradi tega problema veliko 'plačalo'. Zdaj mora država pogorišče čim prej sanirati, da ne bo prišlo do dodatnega onesnaženja.« Kot dodaja, stroške sanacije plača onesnaževalec. Dejstvo, da je donedavni lastnik Ekosistemov Tomislav Kovačič družbo prodal hrvaškemu podjetju (neuradno družbi Linux tehno), pa po besedah inšpektorice na izdajo odločb ne vpliva. Kovačiča danes v Zalog kljub povabilu ni bilo, minister si je tako pogorišče ogledal z zadnje, neograjene strani, direktorja Gregorja Kovačiča pa po telefonu ni bilo mogoče priklicati.

Glede poteka sanacije še skrivnostni

»Prvi korak k sanaciji je, da sem danes na terenu,« je na vprašanje, kakšni bodo konkretni koraki sanacije, odvrnil Leben in dodal, da naj bi se odvoz odpadkov začel predvidoma februarja prihodnje leto, med drugim je treba izbrati še izvajalca odvoza odpadkov. Ministrstvo naj bi o postopku sanacije in terminskih načrtih sproti obveščalo občino, ta pa naprej civilno iniciativo. Civilna iniciativa, ki je že pred požarom pristojne opozarjala na možnost ekološke katastrofe, je s hitrim odzivom novega ministra sicer zadovoljna, a za zdaj še ne povsem zaupljiva. »Glede na današnjo predstavitev smo dokaj optimistični. Dejansko smo zdaj prvič prišli do konkretnih predlogov po vseh slabih izkušnjah in neizpolnjenih obljubah iz preteklosti. Seveda bomo budno bdeli nad samo sanacijo. Pripravljeni smo še malo potrpeti, da vidimo, kakšni bodo prvi rezultati,« je dejal Franc Plut.

Direktor Ekosistemov je še julija letos trdil, da ima družba pri sanaciji zvezane roke zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja, izbrisa iz evidence izvajalcev obdelave odpadkov in spremembe občinskih prostorskih aktov, ki tovrstnih dejavnosti v Zalogu ne dovoljujejo več. Ministrstvo je med drugim zavrnilo tudi predlog Ekosistemov o dovmešavanju svežih odpadkov, s čimer bi povečali njihovo kalorično vrednost. Kovačič je tudi trdil, da odpadkov ne more nikamor odpeljati, češ da so kapacitete odjemalcev in predelovalcev odpadkov zasedene. Ministrstvo mu je v številnih dopisovanjih, nazadnje maja letos, odgovarjalo nasprotno: »V Sloveniji je več zbiralcev oziroma predelovalcev takšnih vrst odpadkov (na primer proizvajalci trdega goriva oziroma zbiralci, ki odpadke izvažajo na termično obdelavo v tujino), ki bi jim družba Ekosistemi lahko predala odpadke in tako nemudoma sanirala pogorišče.«