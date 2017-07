Čeprav so se v zadnjih dneh ob obiskih najvišjih predstavnikov vlade naposlušali pomirjujočih besed, da bo poslej z revidiranjem okoljskih dovoljenj ter morebitno spremembo zakonodaje bolje poskrbljeno, da se takšni primeri, kot so bili zadnje mesece v Zalogu, Vrhniki in Ljutomeru, ne bodo več zgodili, takšnim obljubam ne verjamejo.

Svojo odločenost so krajani pozno popoldne pokazali s protestnim shodom v dobrega pol kilometra od požarišča oddaljenem Hruševcu, na katerem so na pobudo Civilne iniciative Zalog - Loke pod vodstvom Franca Pluta podpisovali peticijo zoper nadaljevanje proizvodnje ter zbiranje kakršnih koli odpadnih surovin na območju občine Straža. Pred dvema dnevoma so jih namreč še dodatno razburile govorice, da nameravajo Ekosistemi svojo dejavnost nadaljevati v objektih nekdanjega Novolesa v Straži, saj naj bi tja že preselili nekaj proizvodne opreme.

Straški župan Dušan Krštinc je govorice preveril ter krajane obvestil, da so Ekosistemi tja samo začasno odložili nekaj delovnih strojev in vozil, za katere na požarišču zaradi čiščenja in sanacije ni prostora. O problematiki požara in prihodnjih ukrepih bodo straški svetniki v četrtek, 3. avgusta, razpravljali na izredni seji občinskega sveta.

Požarna straža iz vrst lokalnih prostovoljnih gasilcev bo nad požariščem bedela predvidoma do jutri, po potrebi pa še kakšen dan dlje. Prihodnji teden pričakujejo tudi podrobnejše laboratorijske rezultate preiskav o vplivih požara na zemljine, podzemne vode, zrak in bližnjo reko Krko.