Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović sta ta teden upravičili svoje mesto na svetovni lestvici ter se na turnirju serije WTA 250 v Seulu uvrstili v drugi krog. Presežek z uvrstitvijo v četrtfinale jima ni uspel, sta se pa obe dobro upirali Avstralki Alji Tomljanović in Kiki Bertens. Dalila Jakupović je morala danes priznati premoč 12. igralki sveta s 4:6, 5:7.

Osrednji teniški lik je zmagovalec zadnjih dveh turnirjev največje četverice Novak Đoković. Srb se je po vrnitvi iz New Yorka najprej ustavil v Beogradu, kjer si je ogledal tekmo nogometašev Crvene zvezde na domačem prvenstvu, nato pa je imel teniške obveznosti. Tekmoval bo namreč v reprezentanci Evrope na Laverjevem pokalu v Chicagu. Zato je zamudil sijajno vzdušje svojega kluba v nogometni ligi prvakov, a sporočil, da je zelo zadovoljen z remijem proti Napoliju. V ameriški zvezni državi Illinois promovira tudi fundacijo Novak Đoković, s katero zbira sredstva za predšolske otroke z nižjim socialnim statusom.

Veliko nekdanjih teniških igralcev napoveduje, koliko zmag lahko Beograjčan še doseže na največjih turnirjih. Za zdaj je 31-letni Srb osvojil 14 zmag, pred njim sta še Rafael Nadal s sedemnajstimi in Roger Federer z dvajsetimi. »Glede na to, kako igra, kako je motiviran in koliko rezerv še ima, sem prepričan, da lahko prehiti tudi Federerja,« je čivknil nekdanji igralec Greg Rusedski, ki ima precej somišljenikov. Oglasil se je tudi Federer, ki pravi, da je Đoković ta čas odličen, a še ne na ravni, ki ga je krasila v preteklosti in s katero je zlahka premagoval tekmece. Verjame, da lahko srbski tekmec še izboljša igro. Spet drugi opozarjajo na nepredvidljiv značaj najboljšega srbskega športnika.

Ker je zaradi poškodbe kolena Rafael Nadal odpovedal oktobrsko azijsko turnejo v Pekingu in Šanghaju, s katero bo izgubil 1100 točk na svetovni lestvici, ima Đoković priložnost, da letošnje koledarsko leto konča na prvem mestu. Đokovićeva rezultatska preteklost izjemnih nastopov na Kitajskem in sklepnih turnirjih najboljše osmerice kaže, da lahko sanjski povratek po poškodbi konča kot številka ena svetovnega tenisa.

Medtem ko je teniški sodnik Carlos Ramos po incidentu v New Yorku, kjer se je zapletel s Sereno Williams, takoj dobil priložnost in sodil dvoboj polfinala Davisovega pokala v Zadru, se je ta teden razpletla še ena sodniška zgodba. Osrednji junak je bil Mohamed Lahyani, ki je v New Yorku dajal nasvete Nicku Kyrgiosu, po katerih je Avstralec igral kot prerojen in napredoval v naslednji krog. Eden od sedmerice najbolj priznanih teniških sodnikov ne bo smel soditi v Pekingu in Šanghaju. V združenju ATP so pojasnili, da je bila Lahyanijeva namera sicer dobra, a nedopustna.

Tudi v ženski konkurenci prihaja do odpovedi turnirjev. Marija Šarapova je zaradi bolečin v desni rami odpovedala nastope v Pekingu, Tianjinu in Moskvi. Številni menijo, da bo 31-letna Rusinja prihodnje leto zadnjič tekmovala na turneji.