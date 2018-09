Đoković je po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA v nedeljo pri 14 osvojenih naslovih na turnirjih velike četverice. Za Nadalom tako zaostaja za tri naslove, za Federerjem pa šest. V Kanadi rojeni Rusedski, ki je v karieri osvojil 15 turnirskih naslovov, nikoli pa ni slavil na turnirju za veliki slam, je v kolumni za britanski The Telegraph prepričan, da ima 31-letni Đoković zdaj odlične možnosti, da postane najboljši vseh časov.

Čeprav kaže, da imata Federer in Nadal veliko prednost pred ostalimi, se je Đoković z osvojenim naslovom v New Yorku prejšnji teden na tretjem mestu večne lestvice izenačil s Petom Samprasom. »Naslednji turnir velike četverice je odprto prvenstvo Avstralije, kjer se Đoković počuti kot doma,« je opomnil 45-letni nekdanji četrti igralec sveta.

Z dvema osvojenima naslovoma za grand slam letos in enim naslovom masters je po mnenju Rusedskega Đoković nedvomno najboljši igralec letošnje sezone, pred 32-letnim Nadalom in 37-letnim Federerjem, ki za zdaj na lestvici ATP ostajata pred Srbom. »Glede na to, kako igra, menim, da bo do konca leta spet številka ena moškega tenisa. In ne bi me presenetilo, če bo v prihodnosti po številu osvojenih naslovov na največjih turnirjih prehitel Federerja,« je zapisal Rusedski.

V kolumni, ki je sicer bila objavljena pred odigranim finalom v New Yorku, kjer je Đoković v treh nizih premagal Argentinca Juana Martina del Potra, je Rusedski še dodal, da pozna dva človeka, ki bosta gotovo navijala za del Potra – Federerja in Nadala.