Eden od potnikov je na twitterju zapisal, da je na letalu, ki je bilo na poti v Jaipur, »zaradi tehnične napake izbruhnila panika«. »Po 45 minutah smo se vrnili v Mumbai. Vsi potniki smo na varnem,« je dodal. V video posnetku, objavljenem na tem družbenem omrežju, je videti kabino, kjer med potniki vlada smrtna tišina. Potniki pa so si nadeli kisikove maske.

Zdravniki so po pristanku pregledali več kot 30 ljudi, ki so krvaveli iz ušes in nosu, so sporočili iz družbe. Dodali so, da so potnikom poiskali nadomestne lete.

Posadko so medtem zaradi preiskave umaknili z načrtovanih nadaljnjih letov, so še navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ta incident je zadnji v vrsti bizarnih incidentov na letih družbe Jet Airways. Januarja sta se namreč pilota stepla in za kratek čas zapustila pilotsko kabino.