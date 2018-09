Raketa za raketni sistem buk je bila leta 1986 iz območja Rusije dostavljena enoti sovjetske vojske na ozemlju tedanje sovjetske republike Ukrajina, je povedal ruski general Nikolaj Paršin. »Po razpadu Sovjetske zveze pa ni bila vrnjena na rusko ozemlje in jo je prevzela ukrajinska vojska,« je pojasnil.

Dodal je, da so o tem obvestili mednarodne preiskovalce, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzemajo tuje agencije.

Rusko obrambno ministrstvo je ob tem sporočilo še, da so bili videoposnetki, ki po navedbah mednarodne preiskovalne skupine prikazujejo transport rakete na območje pod nadzorom proruskih upornikov na vzhodu Ukrajine, prirejeni. Med drugim je sporno, kako na premikajoče se vozilo pada svetloba in da se vozilo vozi vzvratno, so navedli.

Mednarodni preiskovalci so konec maja objavili, da je bila raketa iz brigade ruske vojske. Že pred tem so ugotovili, da je bila raketa izstreljena iz ruskega raketnega sistema buk, ki so ga na vzhod Ukrajine pripeljali iz Rusije.

Letalo boeing 777 družbe Malaysia Airlines je bilo 17. julija 2014 na letu MH17 iz Amsterdama v Kuala Lumpur sestreljeno nad vzhodom Ukrajine, pri čemer je bilo ubitih 298 ljudi na krovu, večinoma Nizozemcev.