»Gre bolj za splet tragičnih nesrečnih okoliščin,« je povedal ruski predsednik in zavrnil primerjave s sestrelitvijo ruskega letala s strani Turčije leta 2015. »Izrael ni sestrelil našega letala,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Brez dvoma je treba to resno preučiti,« je še izpostavil na novinarski konferenci po srečanju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Putin je napovedal okrepitev varnosti ruskih vojakov v Siriji. Izrazil je tudi sožalje družinam žrtev.

Izraelci rusko letalo uporabili za zaščito

Rusko obrambno ministrstvo je pred tem potrdilo, da so v ponedeljek zvečer pogrešano rusko vojaško letalo nad Sredozemskim morjem sestrelile sirske enote, odgovornost za to pa so v Moskvi pripisali Izraelu. Izraelski piloti, ki so izvajali napade na sirske tarče, »so rusko letalo uporabili kot zaščito« pred protiletalsko obrambo Sirije, so navedli. Pri tem je bilo ubitih 15 ruskih vojakov. Ruski predsednik je povedal, da je odobril to izjavo obrambnega ministrstva.

Izrael je medtem odgovornost za sestrelitev letala pripisal režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada, Iranu in libanonskemu gibanju Hezbolah.