Novi minister za javno upravo Rudi Medved in predstavniki sindikatov javnega sektorja so včerajšnji sestanek zapustili z zadovoljnimi obrazi. Kot so povedali, so uspeli razjasniti podrobnosti glede marca prekinjenih pogajanj in sklenili, da bodo nova pogajanja nadaljevali s točke, kjer so se prejšnja zaustavila. Najprej bodo skušali razrešiti stavkovne zahteve in se hkrati dogovoriti o načinu sproščanja še veljavnih varčevalnih ukrepov, zatem pa morebitnim ostalim popravkom in prenovi plačnega sistema.

Predstavniki vlade in sindikatov so se zavezali, da bodo do dogovora skušali priti čim prej. Vlada bo po Medvedovih besedah pogajalsko skupino potrdila prihodnji teden, pogajalska izhodišča pa pripravila v tednu ali dveh.

Konstruktivni pogovor Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj je kot najpomembnejšega označil dogovor o tem, da se bo na pogajanjih najprej razreševalo stavkovne zahteve – te so pred zadnjimi pogajanji na vlado poleg Sviza naslovili še sindikat zdravstva in socialnega varstva, sindikat delavcev v zdravstveni negi, oba policijska sindikata in 16 sindikatov pogajalske skupine, ki jo vodi predsednik Pergama Jakob Počivavšek. »V konfederaciji se strinjamo z nekoliko diferenciranim splošnim dvigom plač v javnem sektorju, ki je z varčevanjem veliko prispeval med krizo, hkrati pa menimo, da je treba popraviti plače v sektorjih, ki zaostajajo za drugimi, in da je treba specifična vprašanja v posameznih dejavnostih urejati posebej. Če se bo to zgodilo, ne bo razloga, da bi stavke nadaljevali,« je povedal Štrukelj, ki je prejšnji teden odmrznil stavko šolnikov. Za skupinski dvig plač se v svojih stavkovnih zahtevah zavzemajo sindikati, združeni v Počivavškovo pogajalsko skupino, medtem ko je prioriteta Sviza zmanjšanje zaostanka za drugimi plačnimi skupinami. Počivavšek se s prednostno obravnavo stavkovnih zahtev strinja, opozarja pa, da bo treba v dialog vključiti tudi sindikate, ki trenutno niso v stavki, saj bo na koncu treba podpisati kolektivne pogodbe in pri podpisovanju dogovora doseči potreben kvorum.