Imenovanje Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV), odgovornega za nacionalno varnost, je namreč v javnosti sprožilo burne odzive. Podobno kot je že povedal premier Šarec, tudi v njegovi stranki Črnčecu priznavajo dobro poznavanje področja ter verjamejo, da lahko s tem izdatno pripomore k izboljšanju stanja na varnostno-obveščevalnem področju naše države. Vendar pa so kritični do nekaterih njegovih izjav v preteklosti.

»Enako bomo v prihodnje strpno in neomajno obsojali tudi zapise ter dejanja vseh, ki bodo spodbujali nestrpnost in netili sovraštvo. Do takšnih dejanj in razmišljanj bomo vedno izkazovali odklonilno držo,« so poslanci LMŠ zagotovili v današnjem sporočilu za javnost in dodali, da imenovanje enega človeka ne bo spremenilo stališč in ravnanja njihove poslanske skupine. Po njihovem mnenju si vsak zasluži drugo priložnost. »Bolj pomembno se nam zdi, da si ljudje znamo/znajo nastaviti ogledalo, priznati napako in v svojih prihodnjih dejanjih iz dneva v dan dokazovati, da mislimo/mislijo resno,« so navedli.

Prepričani so, da so že v svojih nagovorih in s svojim ravnanjem, tako pred nastopom funkcije kot tudi zdaj, jasno pokazali, kakšne retorike ter odnosa si želijo v slovenskem političnem in družbenem prostoru. Zavzemajo se za »spoštovanje ustavnega reda, jasno obsodbo vseh sovražnih in nestrpnih zapisov ali govorjene besede, združevanja v skupinah z namenom spodbujanja nasilnega ali kakršnega koli drugega ravnanja, ki svoje namene ter cilje utemeljuje na sovražnosti in netenju strahu«. Zagotovili so tudi, da bo njihov način delovanja vedno temeljil na spoštovanju vseh družbenih skupin in vseh narodov ter na spoštovanju in enakopravni obravnavi ne glede na spolno ali versko pripadnost.

Poslanci LMŠ so še pojasnili, da je Šarec tisti človek, ki jih je s svojo "strpnostjo, pogledom v prihodnost, čutom za sočloveka ter neizmernim pogumom povezal in združil". Prepričani so, da so v kratkem času dokazali, da imajo svoje mnenje, svoj pogled na razvoj naše države in predvsem svojo hrbtenico.

Svoje stališče glede Črnčeca so danes v vednost poslali tudi nekaterim nevladnim organizacijam, ki zahtevajo njegovo odstavitev. Kot sporne izpostavljajo zlasti njegove izjave in zapise v preteklosti glede migrantov. Šarec je v pogovoru za petkove Odmeve zagotovil, da bo vlada na področju migracij kljub imenovanju Črnčeca zagovarjala solidarnost. Napovedal je, da bo Črnčeca odstavil, če bo še izražal nestrpna stališča.