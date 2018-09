Prvič je Capablanca kot svetovni prvak nastopil v Londonu leta 1922. Od velikih mojstrov je manjkal le Lasker, Kubanec pa se je sprehodil do zmage pred Aljehinom in Vidmarjem. Še en uspeh je dosegel tam: uveljavil je »londonski protokol«, ki je nalagal izzivalcem nedosegljive finančne pogoje (takratnih deset tisoč dolarjev), pa tudi zahteval od njih zmago z dvema točkama razlike. Ker je bil mit o nepremagljivosti Capablance že močan, tudi vlagateljev v dvoboj ni in ni bilo na spregled. V New Yorku leta 1924 pa se je zgodilo neverjetno: Capablanca je izgubil z Richardom Retijem. Takoj se je zbral in nizal zmage, a prvo mesto mu je speljal stari Lasker. Ta je bil pred Kubancem tudi v Moskvi leto pozneje, zato je Capablanca manj kot častno poskrbel, da so pri sestavi newyorškega turnirja kandidatov leta 1927 »pozabili« nanj. Capa je bil v življenjski formi in je z lahkoto zmagal, končno pa dobil izzivalca – drugouvrščenega Aleksandra Aljehina. Še isto jesen sta se pomerila v »dvoboju stoletja« v Buenos Airesu. Kubanec, ki je že leta zmagoval z brezhibno tehniko in se nehote začel izogibati zapletom, je postal žrtev te razvade. Že v prvi partiji je prvič v življenju izgubil s podjetnim tekmecem, se še zbral in prešel v vodstvo, a sledilo je neizogibno: po dobrih dveh mesecih je Aljehin zbral potrebnih šest zmag in Capi odvzel naslov. Šahovski svet je bil osupel. Tudi njegov zakon je bil v krizi. Lepotic, ki so ga oblegale na zabavah, ni manjkalo. Capablanca je vedno dajal vtis, da mu šah ni preveč pomemben. Bil je izvrsten v biljardu, tenisu in drugih kratkočasjih družbene smetane. V resnici pa ga je izguba naslova prizadela in spremenila. Trudil se je, da bi prišel do povratnega dvoboja, igral več in bolje, toda Aljehin se je učil iz zgodovine in izbiral druge izzivalce. Vedel je, zakaj, njuni odnosi pa so bili kmalu tako slabi, da več let nista igrala na istih turnirjih. Veliki Kubanec nove priložnosti ni dobil.

CAPABLANCA – TORRES(Barcelona 1929)

1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.d4 cd4 4.Sd4 e5 5.Sb5 Lb4 6.Ld2 Ld2?

Huda napaka; na d6 se bo zdaj naselil skakač in črni bo omrtvičen.

7.Dd2 0-0 8.S1c3 Sa6 9.g3 Sc5 10.Lg2 a6 11.Sd6 Da5 12.0-0 Tb8 13.Tfd1 b5 14.cb5 ab5 15.Dg5!

Tako preprosto je to v rokah Cape.

15… Sa4 16.Sf5 Se8 (diagram)

17.Sh6 Kh8 18.De7. Črni se je vdal, saj ne more preprečiti mata.