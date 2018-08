Rdeča nit turnirja je bilo merjenje moči med prvakom in izzivalcem; vsekakor zadnje pred novembrskim dvobojem, saj je Carlsen odpovedal nastop na bližnji olimpijadi. Najbolje so začeli Magnus, Levon in Shakhryar Mamedyarov, še vroč po zmagi nad prvakom v Švici. Vsaka zmaga je štela ogromno, saj jih je bilo tokrat med 45 partijami doseženih le osem. Kljub novemu pravilu, ki ne dovoljuje dogovora za remi pred 40. potezo – ali prav zaradi njega…

Sredi turnirja se je prebudil Caruana in z dvema zmagama pobegnil. Ko je iznajdljivo preživel težke trenutke v partiji s Carlsenom, je bil blizu uspeha. A na ciljni črti ga je prvak ujel z maratonsko zmago nad Nakamuro (po treh letih!), tu pa se je znašel še Aronjan, ki je tvegal vse in ugnal dotlej odličnega Aleksandra Griščuka. To pot sta v celoti odpovedala Sergej Karjakin in Hikaru Nakamura, ki se s tem začasno poslavljata od prve deseterice.

Kaj je pokazal turnir? Caruana (pa tudi Mamedyarov) je vse bližje Norvežanu. Izzivalec na turnirjih prvaku ne gleda več v hrbet. Dvoboj za naslov pa bo nekaj drugega: Magnus je zadnji poraz s Fabianom doživel pred tremi leti in pol, od tedaj pa dosegel tri zmage in deset remijev. Neposrečena gesta prvaka v slogu LeBrona Jamesa, ko je prehitro slavil in 'utišal' navijače, nato pa dovolil domačemu adutu pobeg, ga bo le še bolj podžgala. Ta hip se zdi, da bo moral Američan v Londonu še kaj dodati, če želi upati na uspeh.