Washington Post prenaša poročanje poljskih dopisnikov in analitikov o fotografiji, ki prikazuje oba predsednika med podpisom dogovora o povečanju varnostnega in trgovinskega sodelovanja. Trump sedi udobno za mizo in mrko gleda v kamero, Duda pa stoji ob strani in se sklanja nad mizo ob podpisu, vendar kljub temu uspe izvleči širok nasmeh.

Poljaki so užaljeni in vlečejo primerjave med Trumpovim srečanjem z voditeljem Severne Koreje Kimom Jongom-unom v Singapurju, kjer je bil odnos ameriškega predsednika veliko bolj spoštljiv.

»Lepo od predsednika Trumpa, da se je malce umaknil, sicer bi naš predsednik moral podpisati dokument na kolenih,«je tvitnil dopisnik poljskega radia Pawel Zuchowski. Strokovnjak za mednarodno diplomacijo Janusz Sibora je fotografijo označil za incident. »Sporočilo je jasno: Američani Poljakov ne spoštujejo,« je izjavil.