Evropska komisija je svoj boj proti poljski reformi sodstva, ki onemogoča neodvisnost sodnikov in medsebojni nadzor različnih vej oblasti, zdaj še razširila. Z opominom je proti Varšavi sprožila postopek zaradi kršenja pogodb EU in Evropske listine o temeljnih pravicah. Če Poljska ne bo upoštevala zahtev Bruslja v opominu in se odpovedala problematičnim delom sodniške reforme, se bo postopek čez en mesec nadaljeval pred sodiščem Evropske unije, ki bi lahko sprejelo finančne sankcije.

Poljska, ki jo vodi ultrakonservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS), je po mnenju komisije kršila pogodbe EU s kršenjem načela neodstavljivosti sodnikov. Tako ravno v teh dneh v veljavo stopa zakon, po katerem se morajo vrhovni sodniki, ki so stari vsaj 65 let, upokojiti. Doslej so se upokojevali pri 70 letih. Po obrazložitvi poljske vlade gre za odstranitev tistih, ki so sodniki še iz časa komunizma. Za Bruselj je bistvo te reforme, po kateri bi se upokojilo 27 od 72 vrhovnih sodnikov, podreditev sodne veje oblasti izvršni. V resnici se je vladna stranka PiS lotila pravosodnih reform, zlasti slabitve ustavnega sodišča, predvsem z namenom, da prepreči sodni veji oblasti, da bi onemogočala vladne zakone. Glede tega ima slabe izkušnje v letih 2005–2007, ko je prvič vladala.