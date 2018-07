Predsednica poljskega vrhovnega sodišča Malgorzata Gersdorf je danes prišla v službo. S tem sicer običajnim dejanjem se je uprla prisilni upokojitvi, v katero jo pošilja vlada z novim, spornim zakonom o vrhovnem sodišču, ki ga kritizira tudi evropska komisija. Gersdorfova je v službo pospremilo več sto podpornikov, ki so proti zakonu protestirali pred poslopjem vrhovnega sodišča.

65-letna Gersdorfova je ena od 27 sodnic in sodnikov vrhovnega sodišča od skupno 72, ki bi se morali upokojiti zaradi določil novega zakona. Ta starostno mejo za upokojitev vrhovnih sodnikov znižuje s 70 na 65 let. Gersdorfova je zakon označila za čistko, s katero naj bi vlada dosegla umik sodnikov, ki so na položajih še iz časov komunizma. Dejala je, da se ne bo umaknila, ker jo ščiti ustava.

27 sodnikov je imelo po zakonu možnost, da za nadaljevanje dela zaprosijo predsednika Andzeja Dudo, ki to lahko odobri ali ne brez posebnih pojasnil. Šestnajst vrhovnih sodnikov je to storilo, enajst ne in med slednjimi je tudi Gersdorfova. Evropska unija je zaradi zakona o vrhovnem sodišču v torek sprožila nov postopek proti Poljski, ki se lahko konča pred sodiščem Evropske unije.