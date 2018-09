Razvojni center Novo mesto je med drugim prepoznan kot ključni partner razvoja podjetništva, ponuja močan podporni ekosistem in pomeni vozlišče znanj. »Naš koncept delovanja omogoča vključevanje podjetij v naše programe, ne glede na razvojno fazo podjetja, in obrnjeno, vključevanje naših strokovnjakov v procese podjetja. Ne glede na to, ali gre za začetni razvoj ideje, poslovnega modela, ali gre za startup podjetje ali pa za že uveljavljeno globalno podjetje, ki se zaveda optimizacije procesov in trenda industrije 4.0, lahko podjetje dobi od nas pomembno dodano vrednost,« poudarja Aleksej Metelko, vodja projektov Razvojnega centra Novo mesto.

V Razvojnem centru Novo mesto spretno povezujejo tri različna področja z različnimi fokusi – gospodarsko sfero, akademsko-raziskovalno sfero ter kreativne posameznike in skupine. Sodelujejo z uveljavljenimi podjetji, s potencialnimi podjetniki, ki še razvijajo svojo idejo, ter z univerzami in ostalimi nosilci znanja. V okviru podjetniškega inkubatorja Podbreznik združujejo 31 podjetij in mladih podjetnikov ter podjetnic, ki skupaj zaposlujejo več kot 130 ljudi. Na dogodke na temo podjetništva, robotike in tehnike so samo lani privabili 1178 udeležencev. Mimogrede, veste, kako visok je najvišji vrh Dolenjske, Trdinov vrh?

Njihova mreža zunanjih svetovalcev, s katerimi tesneje sodelujejo, presega 50 strokovnjakov z različnih področij. »V tem vrtincu, kjer se izmenjujejo multidisciplinarna znanja in izkušnje, se rojevajo kreativnosti ter nove ideje, rešitve in podjetja in prepričani smo, da tudi naslednja gazela. Zelo spoštujemo in negujemo dialog, povezovanje in sodelovanje. Prav to je tudi pripeljalo do ideje o Makerspaceu Novo mesto, ki ga ustanavljamo skupaj s Šolskim centrom Novo mesto in bo tako imel dve enoti, obe tako rekoč na pragu naših podjetij. Naša organizacija ni ujeta ne v času ne v prostoru, na področju internacionalizacije smo trenutno aktivni v okviru povezovanja interesov javnega in zasebnega sektorja z interesi tujih vlagateljev,« našteva Metelko.

Konec oktobra organizirajo ESIC 2018, mednarodni investicijski forum, katerega ambicija je na enem mestu zbrati investicijski potencial kohezijske regije vzhodna Slovenija, hkrati pa na dogodek privabiti čim več potencialnih investitorjev. Vse to s ciljem, da se stkejo poslovne povezave, ki bi omogočile uresničitev naložb, rast podjetij, zvišanje dodane vrednosti in nove zaposlitve. jpš