Drugo regijsko gazelo od šestih bo danes dala dolenjsko-posavska regija, kjer sta v 17 letih izborov ostali dve zlati gazeli – leta 2010 je postala to Krka, šest let prej pa podjetje Keko Varicon. Danes bo tako jasno, katero podjetje bo kot regijska gazela nasledilo Adria Dom, ki je bil za regijsko gazelo prepoznan lani.

Priznanje kot referenca in točka zaupanja

»Priznanja, ki so potrditev tega, da spreminjamo slovensko podjetniško in tudi siceršnje gospodarsko ter družbeno okolje na bolje, so dragocena. So referenca in točka zaupanja, ko gre za velike, mednarodne razpise naših kupcev, v notranjem okolju pa pomenijo predvsem priznanje in ponos za ekipo pri razvoju podjetja, kar je pomembno z vidika zavzetosti zaposlenih in siceršnje zdrave notranje klime v podjetju. Iz izkušenj danes vemo, da je priznanje Gazela cenjeno ne le v lokalnem okolju in med zaposlenimi, temveč odmev nagrade seže v vse slovenske regije,« razmišlja Tanja Skaza, direktorica Plastike Skaza, zlate gazele 2014.

»Verjamem, da prav pregled poslovanja potrjuje, da smo podjetja, ki smo bila finalisti ali prejemniki najbolj prestižnega priznanja zlata gazela, praviloma danes večja in uspešnejša kot takrat, ko smo prejeli priznanje. Zato pozdravljamo vsa prizadevanja, ki s strokovnimi usmeritvami in jasnimi kriteriji pomagajo gospodarstvu k uspešnosti. Dnevnikova Gazela je v teh letih postala že pravo gibanje in mnoga podjetja to priznanje uvrščajo v letni poslovni načrt referenčnih ciljev. Tudi zaradi Gazel imamo danes v Sloveniji več odličnih in uspešnih podjetij, kar je gotovo temeljni cilj izbora,« poudarja Tanja Skaza.