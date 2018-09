Po navedbah tožilcev je na mobilnih telefonih 38-letnega Granta Williama Robicheauxa in njegovega 31-letnega dekleta Laure Riley »na tisoče« videoposnetkov njunih žrtev. »Obstaja več videoposnetkov, na katerih so ženske videti močno omamljene in nezmožne upiranja ali privolitve,« so besede tožilca Tonyja Rackauckasa povzeli pri BBC.

Preiskovalci pravijo, da je par napadene ženske običajno spoznaval v barih, jih omamljal ali prisilil v uživanje večjih količin alkohola, nato pa jih odpeljal v kirurgovo stanovanje. Z namenom tovrstnih napadov pa naj bi se moški in ženska udeleževala tudi glasbenih festivalov.

Ženska kričala, dokler niso sosedje poklicali policije Dve ženski sta svoji zgodbi že povedali. Ena od njiju trdi, da jo je par leta 2016 povabil na ladijsko zabavo, nato pa sta jo obtoženca odpeljala v 38-letnikovo stanovanje, kjer je bila posiljena, piše BBC. Naslednji dan je dogodek prijavila policiji, testi pa so pokazali, da je bilo v njenem telesu prisotnih več neznanih drog. Par so v tem primeru obtožili posilstva z uporabo drog. Oktobra je napad prijavila še ena ženska. Povedala je, da se je po noči popivanja zbudila v Robicheauxovem stanovanju, nato pa kričala, dokler sosednje niso poklicali policije. Dejala je, da je s parom popivala v baru, dokler ni izgubila zavesti. Par so v tem primeru obtožili spolnega napada z namenom posilstva, preiskovalci pa sumijo, da bi bilo žrtev lahko več sto.