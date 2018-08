Njegovi odvetniki so v petek sodišču predložili vrsto »vročih« elektronskih sporočil, ki naj bi jih Harveyu pošiljala anonimna oseba, ki ga obtožuje posilstva. Njegovi zastopniki v primeru namreč pravijo, da bi moralo tožilstvo deliti omenjene dokaze s poroto.

S pridobljenimi emaili, ki so jih zdaj vložili na sodišče, želijo pokazati, da je anonimna oseba, ki Harveya obtožuje posilstva, obtoženemu pisala »komplementarna« in »pozorna« sporočila v obdobju štirih let, in mu tako »vračala čustva«. »Komunikacija kaže na nekakšno intimno razmerje, ki ga je oseba imela z gospodom Weinsteinom. Ta sporočila tako odražajo pravo naravo njunega prijateljstva, ki nikoli ni vključevala prisilnega posilstva,« je zapisano v oddanem poročilu, piše BBC.

Tožilstvo dogajanja še ni komentiralo.

Harvey Weinstein je v začetku junija na newyorškem sodišču glede obtožb, kjer ga tri različne ženske bremenijo šestih kaznivih dejanja, izrekel za nedolžnega. 66-letnik že od izbruha škandala, v katerem ga je spolnih prestopkov, nasilja in celo posilstva v zadnjem letu obtožilo že skoraj sto žensk, vztrajno zavrača navedbe o spolnih odnosih brez privolitve.