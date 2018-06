Harvey Weinstein se je na newyorškem sodišču danes izrekel za nedolžnega. »Nisem kriv,« je rekel sodniku. 66-letnik že od izbruha škandala, v katerem ga je spolnih prestopkov, nasilja in celo posilstva v zadnjih sedmih mesecih obtožilo že skoraj sto žensk, vztrajno zavrača navedbe o spolnih odnosih brez privolitve. Njegov odvetnik Benjamin Brafman je prepričan, da si bo nekdanji filmski producent uspel oprati svoje ime, obtožnico glede posilstva pa je označil za absurdno. Trdi, da je imel njegov klient s to žensko desetletje dolgo spolno razmerje, ki se je začelo pred domnevnim napadom leta 2013 in se potem še nadaljevalo.

Ena od domnevnih žrtev, katere ime v javnosti ni znano, je preiskovalcem povedala, da jo je Weinstein v hotelski sobi stisnil v kot, nato pa jo posilil, navajajo tuje tiskovne agencije. Druga tožnica, nekdanja igralka Lucia Evans, pa pravi, da ga je morala leta 2004 oralno zadovoljiti v njegovi pisarni.

Hodniki sodišča in prostor pred njim so bili danes polni novinarjev in radovednežev. Gre namreč za enega najbolj razvpitih tovrstnih primerov in padec enega največjih hollywoodskih mogulov, ki mu je nekoč filmski svet ležal pod nogami. Weinstein se bo sicer naslednjič na sodišču zglasil 20. julija.