Dva moška, domnevno nemška državljana, naj bi v soboto zvečer napadla skupino Afganistancev na športnem igrišču v mestu Hasselfelde v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt. Po ugotovitvah policistov naj bi se približala skupini s kletvicami in rasističnimi izjavami. V pretepu naj bi bil lažje ranjen 17-letni fant, napadalca pa sta nato zbežala s kraja dogodka.

Drugi napad se je zgodil danes zjutraj kakih 30 kilometrov stran v mestu Halberstadt. Po navedbah policije je skupina petih močno vinjenih Nemcev z rasističnimi izjavami planila na tri prosilce za azil iz Somalije. Prišlo je do prepira, pri čemer so bili poškodovani trije Somalci in eden od napadalcev, 22-letni moški. Vse štiri so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, od koder pa so bili kmalu odpuščeni.

Preiskava obeh dogodkov še poteka. Obe mesti sta v isti zvezni deželi kot mesto Köthen, kjer se vrstijo desničarski protesti zaradi smrti 22-letnega Nemca po prepiru z Afganistancema. Kasneje se je izkazalo, da je mladenič umrl zaradi akutne odpovedi srca, ki je bila posledica že obstoječega zdravstvenega stanja.