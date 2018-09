Tomaž Mastnak: Uveljavljanje lastne moči kot zakona

Gruzija je le ena od petindvajsetih držav, v katerih ima Pentagon biološke laboratorije. Kar nekaj jih obkroža Rusijo. V tbilisijskem laboratoriju (za druge ne vem) delajo vojaški znanstveniki pod diplomatsko zaščito, diplomatska imuniteta pa pokriva tudi promet s patogeni in z drugim biološkim materialom. Kar me tu neposredno zanima, pa ni ameriško razvijanje biološkega orožja, četudi uporaba njihovih znanstvenih dognanj na tem področju lahko dokaj neposredno prizadene tudi nas. In ne le vojaška uporaba. Biološki agensi lahko uidejo po nemarnosti ali nesreči. Komarji in klopi so že tako nadležni in tudi nevarni. Zamislite si, da nas začnejo napadati njihovi vojaški modeli, ki jih vzgajajo v Tbilisiju ob študiju slovanskega genotipa.