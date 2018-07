Globoka država je nebuloza

Kaj je globoka država? Pojem se uporablja v različnih kontekstih. Tudi pri nas je bil nekaj časa precej v rabi in še vedno naletimo nanj. Točka, kjer se danes najbolj opleta z njim, pa so ZDA. Na tamkajšnji kaotični politični sceni zlasti tisti, ki podpirajo Trumpa, že kar običajno označujejo njegove nasprotnike za globoko državo. Osnovna poanta je, da izvoljenega predsednika omejujejo in spodkopavajo neizvoljene sile, ki so se ugnezdile v globinah oblastnega aparata.