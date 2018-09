Ob večerji so imeli Pahor, Juncker in Grabar-Kitarovićeva daljši pogovor o nadaljnjih korakih glede uveljavitve arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, je povedal slovenski predsednik, kot so sporočili iz njegovega urada. Pahor je poudaril, da je dialog edina pot, ki zagotavlja uveljavitev arbitražne razsodbe po mirni poti.

Pahor je na podlagi pogovora ocenil, da vse tri strani vztrajajo pri svojih stališčih, ne glede na objavo mnenja pravne službe Evropske komisije, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja arbitražne odločbe. Tako Hrvaška še naprej predlaga nov dvostranski sporazum, Slovenija pa vztraja pri uveljavitvi meje, ki je bila določena z arbitražno razsodbo.

Prav tako predsednik republike ne pričakuje, da bo komisija hitro in čez noč spreminjala stališča glede slovenske tožbe proti Hrvaški. Ne verjame niti, da »si bo Hrvaška jutri zaradi objave tega stališča premislila glede arbitraže«.

Je pa po njegovem mnenju nedavna objava mnenja pravne službe Evropske komisije pustila neko sled, ne samo pri komisiji, slovenski in hrvaški javnosti, ampak tudi v mednarodni javnosti. »Mislim, da je okrepila stališče Slovenije in našega vztrajanja, da je treba odločitev sodišča spoštovati,« je poudaril. Objava daje tudi nek nov vzvod slovenskim prizadevanjem za ohranitev »zelo številnih zaveznikov, ki vztrajajo pri tem, da je treba sodbo arbitražnega sodišča v celoti upoštevati«, je dejal Pahor.