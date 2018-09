Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so policisti tovorno vozilo ustavili v petek dopoldne na avtocesti iz smeri Pinc proti Mariboru v bližini izvoza Gančani. Pri pregledu dokumentov in zunanjosti vozila so ugotovili, da to nima vinjete, kot prometno dovoljenje pa je voznik izročil njegovo kopijo, za kar so mu izrekli globo.

Med postopkom so policisti iz zadnjega dela vozila zaslišali cviljenje, zato so voznika pozvali, naj odpre vrata tovornega prostora. V njem so bili nameščeni zabojniki, v njih pa kletke, v katerih je bilo brez hrane in vode 107 pasjih mladičev, za katere pa sta imela Italijana le 18 potnih listov.

Policisti so o najdbi obvestili inšpekcijo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pse odvzela, Italijanoma pa izrekla 800 evrov globe. Po nestrokovni oceni policije bi tujca s prodajo psov zaslužila okrog 60.000 evrov.