Iz mestnega tožilstva so sporočili, da je napadalec belgijski državljan z egiptovskimi koreninami, ki se je rodil leta 1975. Domnevno je brezdomec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Incident se je pripetil v bližini parka Maximilien, kjer se zbirajo pretežno severnoafriški migranti, ki upajo, da bodo lahko nadaljevali pot proti Veliki Britaniji.

Policist je videl moškega počivati na pločniku ter ga prosil, da se premakne, nakar je moški izvlekel nož in začel z njim mahati naokoli. Policista je ranil po glavi in na nogi, drugi policist pa je v obrambi trikrat ustrelil.

Moškega so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa je že stabilno.

V eni od prejšnjih izjav je tožilstvo še sporočilo, da pri incidentu ne sumijo s terorizmom povezanega dejanja.

