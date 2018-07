V Maleziji so v ponedeljek objavili dolgo pričakovano poročilo uradne preiskovalne ekipe o nesrečnem letu MH370 8. marca 2014. Letalo z 239 ljudmi na krovu je takrat izginilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking.

V dokumentu na 495 straneh so preiskovalci navedli, da še vedno ne vedo, zakaj je letalo izginilo, so pa opozorili na številne napake kontrolorjev zračnega prometa tako v Maleziji kot v Vietnamu v času nepojasnjene nesreče. Med drugim ti niso sprožili postopkov, zahtevanih v izrednih primerih, ko je letalo izginilo z radarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni direktor agencije za civilno letalstvo Azharuddin Abdul Rahman je danes navedel, da je poročilo ugotovilo, da se nadzor zračnega prometa ni odzval, kot terjajo standardni postopki, in dodal, da se je zato odločil za odstop. Odstop bo v veljavo stopil v 14 dneh.

Poročilo o letu MH370 je sicer navedlo še, da »preiskovalna ekipa ni bila v stanju ugotoviti resničnega razloga za izginotje«. V njem so zapisali tudi, da so smer letala spremenili ročno, pri tem pa zavrnili možnost, da bi to storil kdo drug in ne pilota.