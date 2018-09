V Združenih državah Amerike so se namreč pojavili »uradni« Nikeovi kuponi, na katerih je prikazan Kaepernick, na njih pa piše, da se je podjetje iz solidarnosti odločilo temnopoltim kupcem omogočiti do 75-odstotni popust na s kuponom kupljene artikle. Ob velikem zapisu »verjemi v nekaj«, kar tudi predstavlja uradno geslo sporne reklame, je nato navedena koda za popust.

Kot poroča USA Today, je podjetje z omenjeno potegavščino že seznanjeno in je že obvestilo svoje franšize, naj bodo na kupone pozorne.

Razdeljena ZDA

Kaepernick je javnost, med drugim tudi predsednika Donalda Trumpa, razjezil s tem, ko je pokleknil med himno pred tekmo lige NFL v znak protesta proti problemom nasilja policije v ZDA in socialni nepravičnosti. Zaradi ogorčenja, ki je nastalo, nogometni igralec dolgo ni mogel najti službe. V okviru praznovanja 30. let svojega obstoja pa se je podjetje Nike za odločilno potezo v začetku meseca odločilo z oglasom, v katerem gledalce poziva, naj verjamejo v nekaj, četudi so njihove ideje še tako nore, zgodbo pa pripoveduje omenjeni igralec.

Kot smo že poročali, se je ZDA na objavljen oglas odzvala različno. Nekateri so copate in teniske svetovno znane znamke sežigali, spet drugi pa so prodajo superg v zadnjem času dvignili v nebo. Ker Nike ve, kdo so njegovi kupci - predvsem mladi temnopolti - je poteza s kuponom očitno tudi precej rasno nastrojena.

»Sam dejanja ne bi označil kot potegavščino, ampak kot nekaj z jasno izpostavljeno rasno konotacijo,« pravi Jack Gillis, direktor neprofitne organizacije Consumer Federation of America. »Je zgolj prispevek k nesrečni in segmentirani strani Amerike, prav tako pa je poteza rasna izjava, ki se maskira kot potegavščina,« še dodaja.