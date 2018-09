Številni ameriški nogometaši v ligi NFL so lani in predlani pokleknili ob igranju himne in na ta način protestirali proti socialni nepravičnosti in policijskemu nasilju nad temnopoltimi ter opozarjali na smrti temnopoltih med policijskimi pridržanji, ki ostajajo v večini primerov nekaznovane.

Začelo se je leta 2006, ko se je za tovrsten protest odločil Colin Kaepernick, takrat podajalec moštva San Francisco 49ers. Tridesetletnik iz Milwaukeeja je zaradi politične gonje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je vršil pritisk na vodstvo lige NFL in legitimen protest proti rasni diskriminaciji in policijskemu nasilju nad temnopoltimi prikazoval kot antipatriotizem, ostal brez moštva, saj se nobeno ni želelo izpostaviti.

Ko je naposled zaradi finančnih groženj ukinitve davčnih olajšav začela podlegati tudi liga, ki se je sklicevala na to, da dogajanje okoli protestov »zmanjšuje povezovalno moč ameriškega nogometa«, je prišlo navodilo, ki v prihodnje od igralcev zahteva, da stojijo ali v nasprotnem primeru ostanejo v garderobi. Toda že julija sta se vodstvo lige in združenje igralcev lige NFL dogovorila za nova pogajanja, debato pa je sedaj dodatno razvnel športni opremljevalec Nike.

Reklama dobesedno vnela debato

Ameriški gigant s sedežem v Oregonu je namreč v središče svoje nove reklamne kampanje postavil prav Kaepernicka in s pripisom »Verjemi v nekaj, čeprav s tem tvegaš vse« jasno zavzel stališče boja proti družbeni neenakosti. »Verjamemo, da je Colin eden najbolj navdihujočih športnikov te generacije, saj je vpliv športa uporabil za poziv k družbenemu napredku,« je odločitev podjetja komentiral podpredsednik blagovne znamke Nike za Severno Ameriko Gino Fisanotti. Odziv javnosti in medijev je bil takojšen in buren.

Nekateri so se v znak nestrinjanja s sloganom podjetja, katerega delnice so medtem padle za nekaj odstotkov, odločili zažgati njihovo športno opremo ter vse skupaj posneti in naložiti na družbena omrežja. Seveda na posnetkih niso manjkali patriotski govori o nespoštovanju ameriške himne in zastave. Po twitterju se prav tako širita ključnika #BoycottNike in #JustBurnIt, ki se poigrava s sloganom podjetja Just Do It.

Po drugi strani je potezo športnega opremljevalca pozdravilo veliko zvenečih športnih imen. Med vidnejšimi sta košarkar LeBron James in teniška igralka Serena Williams. Oglasil se je tudi nekdanji direktor Cie John O. Brennan in dejal: »Colin Kaepernick je družbo opomnil na nerazrešen problem rasne neenakosti v Ameriki. To ni naredil iz nespoštovanja do zastave, temveč je s tem želel opozoriti na ustavne določbe.« Podporniki so mnenja, da je protest legitimen način izražanja in da je prepovedovanja tovrstnih dejanj korak k še bolj nedemokratični družbi.

