Slovenski odbojkarji tudi po drugi tekmi na svetovnem prvenstvu ostajajo neporaženi. Po Dominikanski republiki je padla še Japonska, od katere je bila boljša s 3:1 (20, -22, 20, 13). Odpor Azijcev so strli na račun bloka in sprejema, v zaključku tekme pa je stekel še začetni udarec, ki je bil izvrsten že na prvi tekmi.

Začetek Slovenije proti Japonski bi se težko bolj razlikoval od tistega na uvodni tekmi proti Dominikanski republiki. Če so tedaj začeli v krču in imeli številne težave, so tokrat blesteli, pa čeprav ne s pomočjo začetnega udarca, ki naj bi bil po besedah slovenskega selektorja Slobodana Kovača glavno orožje njegovih igralcev danes. Namesto tega so se nasprotnika lotili z odlično igro v bloku. Od prvih petih točk so kar tri dosegli s pomočjo tega elementa odbojkarske igre, pri vodstvu z 12:8 so jih vpisali že šest, kar je bilo več kot na celotni tekmi proti Dominikancem. Na drugi strani so bili Japonci brez prave obrambe, za nameček so imeli težave s sprejemom in organizacijo napada. Slovenci so vodili tudi že za šest točk, kar je zadostovalo za udoben zaključek niza.

Japonski selektor Juiči Nakagaiči je v drugem nizu z močno premešano postavo ustavil razigrano Slovenijo. Blok je bil slabši, začetni udarec ni stekel, prav tako je bilo v njeni igri precej več napak. Čeprav je pred vstopom v končnico izničila zaostanek treh točk, je v zaključku sledil niz slabih potez, kar so azijski odbojkarji izkoristili in izenačili na 1:1.

Japonski odbojkarji so v naslednji niz vstopili polni zagona, a na tako visoki ravni niso več zaigrali. Pobuda je pripadla Slovencem, ki pa večji del niza za več kot dve točki niso vodili, čeprav so Japonci šele pri zaostanku s 13:15 dosegli svoj prvi blok na obračunu. A po drugem tehničnem odmoru je slovenski voz povlekel Mitja Gasparini in z dvema zaporednima točkama poskrbel za prednost svojega moštva z 18:14, niz pa je nekaj minut kasneje z blokom zaključil Dejan Vinčić.

Slovenija je v zaključku tretjega niza popravila svoj servis, ki je postal še učinkovitejši v naslednjem. Nasprotniku so težave povzročali zlasti začetni udarci Klemna Čebulja. Ta je dosegel dva asa, Slovenci pa so s pomočjo njegovih začetnih udarcev dosegli pet točk zapored. V končnici je okoli 150 slovenskih navijačev navdušil še Alen Šket, ki je poskrbel za vodstvo s 24:13, zadnjo točko na tekmi pa je za drugo zmago Slovenije z asom dosegel Alen Pajenk.

»V nasprotju s prvo tekmo smo danes začeli tako, kot smo si želeli. Z močnimi začetnimi udarci nismo dovolili, da se Japonci razigrajo. V drugem nizu smo sicer naredili preveč napak, predvsem pri servisu. V naslednjih dveh smo močno pritisnili in mirno pripeljali tekmo do konca,« je potek tekme strnil Alen Pajenk.

»Ko smo prebrali njihovo igro, nam ni bilo treba tako tvegati z začetnim udarcem, čeprav smo pred začetkom rekli, da jih moramo premagati prav s tem elementom. S taktičnimi servisi smo izključevali njihovega igralca, nato pa dobro postavljali blok. Igra blok-obramba-protinapad je bila danes na zavidljivi ravni. Niz smo izgubili po svoji krivdi in ne zaradi dobre igre tekmecev. Takrat smo naredili preveč nepotrebnih napak. To je bila velika zmaga, solidna predstava,« pa je povedal Slobodan Kovač in dodal, da lahko njegovi odbojkarji zaigrajo še bolje. Priložnost, da to dokažejo, bodo imeli že jutri, ko se bodo ob 17. uri pomerili z izbrano vrsto Belgije.

Svetovno prvenstvo, skupina A 1. Italija 2 2 0 6:0 6 2. Slovenija 2 2 0 6:2 6 3. Argentina 2 1 1 4:3 3 4. Belgija 2 1 1 3:4 3 5. Japonska 3 1 2 4:6 3 6. Dom. rep. 3 0 3 1:9 0

Japonska – Slovenija 1:3 (-20, 22, -20, -12) Dvorana Nelson Mandela Forum, gledalcev 800, sodnika: Turci (Brazilija), Mezoffy (Madžarska). Japonska: Otake 1, Fujii, Fukuzawa 10, Yamauchi 5, Yanagida 7, Tsuiki, Koga, Nishida 6, Ishikawa 15, Ri, Fushimi 1, Sekita, Asano, Onodera 4. Slovenija: Štern, Pajenk 10, Kozamernik 11, Šket 3, Gasparini 12, Pavlović, Vinčić 5, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 19, Čebulj 9.