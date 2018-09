»Občutek, da sem sodeloval pri veliki zmagi Simona Yatesa, je res dober. Kolesar, kot je recimo moj švicarski kolega Albasini, je prav tako prvič del zmagovalne ekipe, pa je že stari maček tritedenskih dirk. Komaj čakam Madrid, da vidim, kako je odpeljati zadnjo etapo brez pritiska. Da občutim šampionsko parado,« je bil ponosen Luka Mezgec v soboto po zadnji ključni etapi 73. izvedbe španske Vuelte. Njegovemu moštvenemu kolegu Simonu Yatesu je v Andori uspelo obdržati rdečo majico vodilnega in z ekipo Mitchelton Scott je vpisal prvo veliko zmago na tritedenskih dirkah. 26-letni Britanec je tako skupaj s Chrisom Froomom (Giro) in Geraintom Thomasom (Tour) izpolnil britanski trojček zmag 2018. Mezgec je šele tretji slovenski kolesar, ki je bil doslej član ekipe z zmagovalcem katere od tritedenskih dirk. Leta 2004 je Gorazd Štangelj pomagal do zmage Gilbertu Simoniju, pred sedmimi leti pa Simon Špilak prav tako na Giru Michaelu Scarponiju. S tem, da Špilak ni doživljal čara zmagoslavja, saj so Scarponiju zmago priznali kasneje.

Mezgec se je še kako dobro spomnil španske Vuelte pred tremi leti, ko je bil njegov tedanji kapetan Tom Dumoulin v rdeči do predzadnjega dneva. V podobni etapi, kot je bila sobotna, dolga le 97 kilometrov in s 4000 metri višinske razlike, brez metra ravnine, čez šest gora Pirenejev. Yates je vozil na njemu poznanih cestah, že tri leta živi v Andori, a mu ni bilo lahko. »Simon je vse dneve deloval suvereno in vedeli smo, da ne more kar tako izgubiti vse prednosti. Vendar sem bil že v podobni situaciji z Dumoulinom in vem, kaj pomeni imeti slab dan na nepravi dan. Tako da smo vseeno na zadnjem klancu z nestrpnostjo poslušali radijsko zvezo, kaj se dogaja spredaj,« je opisoval Mezgec. Veteran Alejandro Valverde in Rogličev moštveni kolega Steven Kruijswijk, ki je bil peti že na Touru, sta v Pirenejih res zdrsnila z mest zmagovalnega odra, nanj pa sta se povzpela zmagovalec dneva Španec Enric Mas, presenečenje Vuelte, in že lani tretji Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Yates je bil v cilju tretji.

»Vsi smo vedeli, da bo težko. Vsi v ekipi, tudi tisti, ki smo bolj za po ravnem, smo dali vse od sebe in bili mnogo dlje v pomoč ob Simonu, kot je bilo pričakovano. Na koncu je Adam (Yates) opravil gromozansko delo. Taktika, da je prva dva tedna počival in se vozil v skupini, se je več kot obrestovala, saj je imel Jack (Haug) slab dan in je Adam lahko opravil delo dveh. To pa na etapi, kot je bila tokratna, ni kar tako in je bilo nemara zadetek v polno,« je Mezgec opisal klubsko strategijo. Julija je bil Mezgec zelo razočaran, ko kljub vnaprejšnjemu dogovoru ni dobil mesta v ekipi na francoskem Touru, kjer so vse stavili na dvojčka Adama Yatesa. In pogoreli. Vuelta je bila rezervni scenarij. In zadetek v polno za avstralsko zasedbo in Mezgeca. Slabše se je izšlo ekipi Gorazda Štanglja in Luka Pibernika, Ion Izaggire je Vuelto končal deveti, v ekipni razvrstitvi pa so bili drugi za Movistarjem.

Dvodnevna ženska različica španske Vuelte je zgodovinsko uspela tudi ekipi BTC City Ljubljana. Po sobotnem zgodovinskem četrtem mestu v ekipni vožnji na čas je Polona Batagelj z 10. mestom v Madridu dosegla skupno 11. mesto, kar je najboljši dosežek najboljše slovenske kolesarke zadnje dobe na najpomembnejših dirkah svetovnega niza. Z Eugenijo Bujak (14.) sta dober obet za Innsbruck, ki bo vrhunec zadnjega dela sezone od nedelje dalje. Selektor Andrej Hauptmana računa na osmerico: Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Jana Polanca, Luka Pibernika, Domna Novaka, Grega Boleta (v soboto 19. na 72. klasiki Coppa Agostini), Jana Tratnika (drugi na dirki po Slovaškem za favoritom Innsbrucka Julianom Alaphilippom) in Simona Špilaka. Danes bo uradna predstavitev na Brniku.