Medtem ko navijači in novinarji, ki jih v Firencah ni malo, že računajo, kje, s kom in kdaj bo Slovenija igrala drugi del, v katerega se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, se sami odbojkarji s tem ne obremenjujejo. Kot pravi kapetan Tine Urnaut, je v njihovih glavah le naslednja tekma proti Argentini, s tem, ali bodo prvenstvo nadaljevali v Bologni ali bodo morali odpotovati v Bolgarijo, si ne belijo glave. Urnaut je celo prepričan, da bodo drugi del igrali v Bologni, kar pomeni, da bodo na koncu v skupini osvojili eno izmed prvih treh mest (prvouvrščena ekipa naj bi se uvrstila v skupino v Milano, a tam bodo v vsakem primeru igrali Italijani, tudi če bodo drugi ali tretji), kar pomeni, da četrti, ta ekipa bo igrala v Varni, ne bodo. »Zaenkrat smo opravili dobro delo, a imamo še veliko za opraviti. Ne razmišljamo, kaj bo čez nekaj dni, razmišljamo le o naslednji tekmi. Za nas je vsaka tekma pomembna, če bi na primer izgubili proti Japoncem, mogoče sploh ne bi imeli možnosti uvrstiti se naprej, če bi izgubili proti Belgijcem, bi bili v težkem položaju. V tem trenutku razmišljamo le, kako se bomo najbolj spočili in se pripravili na tekmo proti Argentincem,« je dejal Urnaut.

S tem, kar so doslej opravili, je zadovoljen tudi Gregor Ropret, ki je bil ob Alenu Šketu najzaslužnejši, da se je njegova ekipa proti Belgiji vrnila po zaostanku z 0:2 v nizih. »Tega, da smo doslej izgubili eno točko, ne smatram kot neuspeh. Mislim, da smo proti Belgiji dve dobili in ne eno izgubili, saj smo se vrnili iz povsem izgubljenega položaja. Mislim, da gre zaenkrat vse po načrtu, zelo, zelo pomembna tekma pa nas čaka jutri. To bo dvoboj za najmanj drugo mesto in če ga dobimo, bomo lahko bili proti Italijanom povsem sproščeni in bo vse mogoče. Res je, da je lestvica zaenkrat videti lepo, je še vse odprto, lahko smo tudi še četrti. Vsekakor je za nas vsaka tekma finale, točke s prenašajo naprej in so še bolj pomembne kot samo mesto,« meni Ropret.

Ropret je v tekmi z Belgijo na mestu organizatorja igre zamenjal Dejana Vinčića, ki na svoj 32. rojstni dan ni bil najbolj razpoložen, a je bil na koncu zelo ponosen na zamenjavo in tudi na druge fante. "Borili so se do maksimuma, res so navdušili. Tako se bori za slovenski dres," je bil navdušen slovenski podajalec, ki za rojstni dan ni priredil zabave, je pa ob gledanju tekme med Italijo in Argentino s kolegi spil dve pijači. »Imeli smo se lepo, malo smo pojedli, malo popili. Česa večjega si nismo mogli privoščiti, saj se dobro zavedamo, kaj je pred nami. Nismo prišli sem praznovat mojega rojstnega dne, sem smo prišli z višjimi cilji. Zavedamo se, da smo dobri, da se lahko kosamo z vsemi in tako se tudi obnašamo. Vem, da je pritisk javnosti vse večji, a za nas to ni bil nikoli problem. Znamo se spopasti z vsemi zunanjimi dejavniki, tako z nerazumljivim sistemom igranja kot z vsem drugim,« je prepričan Vinčić, ki tudi priznava, da si fantje v Bolgarijo ne želijo in da bodo imeli zaradi tega proti Argentincem še dodaten motiv.