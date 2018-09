Slovenska reprezentanca je v maratonskem dvoboju prišla do zmage, ki ji že zagotavlja nastop v drugem delu prvenstva. Proti vedno neugodni Belgiji, ki jo je sicer premagala tudi v kvalifikacijah za to prvenstvo, je spet pokazala obe svoji lici. V prvih dveh nizih organizatorju Dejanu Vinčiču, ki je praznoval rojstni dan, igre ni uspelo povezati, Mitja Gasparini, Klemen Čebulj in Tine Urnaut pa so žoge pošiljali izven igrišča, ali jih je zaustavljal blok. Premalo je bilo tudi igre na prvi tempo, pa tudi servisi niso bili tako prodorni kot na prvih dveh tekmah.

Igra v napadu se je izboljšala šele po vstopu podajalca Gregorja Ropreta in še posebej sprejemalca Alena Šketa, ki je bil najzaslužnejši, da je prišlo do preobrata. Zbiral je točko za točko in bil zagotovo glavni junak v slovenski vrsti.

Obe reprezentanci sta tekmo začeli zanesljivo, a tudi ne preveč tvegano. Pravega pritiska s servisi ni bilo ne na eni ne drugi strani, zato sta bili ekipi izenačeni. Prvo otipljivo prednost so si priigrali Slovenci, po bloku Urnauta so povedli z 10:7. Prednost so nato nekaj časa držali, kot se je pozneje izkazalo, pa so bili za njih usodni trenutki po drugem tehničnem odmoru, ko so Belgijci po zaslugi bloka dosegli tri zaporedne točke. Zatem je bilo na slovenski strani še nekaj smole, nekaj nespretnosti, dva zaporedna zapravljena protinapada za izenačenje, posledica tega je bil izgubljen niz.

V prvem nizu je Slovencem manjkal prodornejši napad, v katerem niso bili razpoloženi ne Urnaut ne Gasparini in ne Čebulj. Ker se je to nadaljevalo tudi na začetku drugega niza, v katerem so Belgijci hitro povedli za tri točke, sta morala Gasparini in Čebulj na klop, enako se je zgodilo organizatorju igre Dejanu Vinčiću, namesto njih so vstopili Tonček Štern, Alen Šket in Gregor Ropret. Ti so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, pri drugem tehničnem odmoru so zaostajali že 8:16, nato pa je steklo. Šket je začel zbirati točke, kar je spodbudilo tudi soigralce, ki so se tekmecem začeli približevati. Pred končnico so prišli do izida 17:20, a belgijska ekipa več ni dopustila.

Slovenci nadaljevali silovito

Zato pa je bila nemočna na začetku tretjega niza. Slovenci so prevzeli nadzor nad igro, bili nekaj časa v prednosti dveh točk. Ko pa se je na igrišče zaradi poškodbe Šterna vrnil prerojeni Gasparini, pa je prednost začela naraščati. Prav z asom primorskega bombarderja je ob drugem tehničnem odmoru prišla na pet točk, do konca pa je še nekoliko narasla.

Je bila igra v tretjem nizu le preblisk, je selektor Slobodan Kovač našel pravo postavo, sta bili glavni vprašanji pred nadaljevanjem. In na odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Z asom Alena Pajenka so Kovačevi varovanci povedli s 6:3, Belgijci se niso dali, tudi oni so kazali vrhunsko odbojko, pred končnico so celo prišli do prvega vodstva v nizu, povedli so z 19:18. A to ni bilo dovolj, po zaslugi servisa Gasparinija in dobre igre Šketa so se vrnili v vodstvo in tudi izenačili na 2:2.

Tudi »tie break« je bil izenačen, nobena ekipa si z izjemo samega začetka ni priigrala več kot točko prednosti, Slovencem je to uspelo šele pri izidu 13:11, spet po zaslugi Šketa. Ta je svoji ekipi tudi priboril prvo zaključno žogo, te še niso izkoristili, da so drugo, pa so zaslužni tekmeci, ki so s servisom poslali žogo v mrežo.