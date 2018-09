Fak (SD Pokljuka) je do nove zlate kolajne po 14 kilometrih teka in dveh zgrešenih strelih prišel s časom 34:37,3. Miha Dovžan (ŠD Gorje) je včerajšnjemu bronu dodal srebro, saj je s samo enim zgrešenim strelom na zadnji postaji za reprezentančnim kolegom zaostal 58 sekund. Tretji je bil tokrat Rok Tršan (TSK Logatec), ki je pokril 16 tarč, za zmagovalcem pa zaostal minuto in 11 sekund.

Pojetova (SK Loška dolina) je bila strelsko 100-odstotno uspešna le na prvi postaji, nato pa zgrešila tri tarče, čas 30:31,8 na 10-kilometrski progi pa ji je vendarle prinesel naslov državne prvakinje. Polona Klemenčič (TSK Triglav Kranj) je znova osvojila srebro, in sicer s štirimi zgrešenimi streli in 17,4 sekunde zaostanka. Brona se je veselila Nina Zadravec (TSK Triglav Kranj), ki je pokrila 14 tarč in v cilju za Pojetovo zaostala slabi dve minuti.