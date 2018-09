Mangkhut, ki velja za najmočnejši vihar letošnjega leta na Filipinih, je poplavil kmetijske površine na območju filipinskega otoka Luzon, njegov siloviti veter je poleg tega podiral drevesa, obilno deževje pa je sprožilo številne zemeljske plazove. Večina regije, ki je bila na poti Mangkuhta in kjer živi okoli pet milijonov ljudi, je še vedno brez elektrike in komunikacijskih povezav, zato oblasti še vedno niso podale končne ocene morebitnih žrtev in gmotne škode, ki jo je na Filipinih povzročil tajfun. Iz pretežno vaškega območja je zbežalo najmanj 105.000 ljudi.

Na Filipinih je največ smrtnih žrtev doslej zahteval super tajfun Haiyan leta 2013 z več kot 7350 smrtnimi žrtvami in pogrešanimi.