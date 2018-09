Več tisoč ljudi so pred tem zaradi grozečih plazov in poplav evakuirali, do nedelje je poleg tega na Filipinih odpovedanih več deset mednarodnih poletov. Ustavljen je tudi ladijski promet na vzhodu in v osrednjem delu te otoške države, zaradi česar je na letališčih in v pristaniščih ostalo ujetih na tisoče ljudi.

Mangkhut velja za najmočnejši tajfun letos, ki je dosegel Filipine. Prizadel naj bi območje, na katerem živi okoli štiri milijone ljudi. Po ocenah filipinskega Rdečega križa bi bilo sicer lahko prizadetih kar deset milijonov ljudi.

Še posebej naj bi bilo ogroženih okoli 800.000 prebivalcev na obalnih območjih na poti središča tajfuna. Filipinci so sicer vajeni tajfunov, saj jih običajno doživijo okoli 20 na leto.

S Filipinov naj bi se Mangkhut po napovedih meteorologov še ta konec usmeril proti južni obali Kitajske, ki je gosto naseljena.

Tajfuni povzročajo poplave, zemeljske plazove in druge nevšečnosti. Pogosto zahtevajo tudi smrtne žrtve. Še posebej je bil katastrofalen tajfun Haiyan novembra 2013, ki je zahteval več kot 6300 življenj, več kot štirje milijoni ljudi pa so ostali brez strehe nad glavo.