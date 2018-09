Spalnica je zagotovo najintimnejši prostor v našem domu, zato smo pri njenem opremljanju še posebno pozorni, da je oprema udobna in razkošna. Prav tako nevsiljiva. Tudi najnovejši trendi notranjega opremljanja spalnic gredo v smer elegance in lahkotnosti, pohištvo je zasnovano tako, da prostoru zagotovi lahkoten nevtralen pridih. Zato bodimo pozorni, da garderobno omaro postavimo v kot, da zasede čim manj prostora, za odpiranje omare pa iz istega razloga raje izberimo drsna vrata.

Naravni materiali posteljnega perila

Najpogosteje se za izdelavo posteljnega perila uporablja bombaž, lan, in svilo. Kar pač komu ustreza. Bombažna posteljnina (kot najboljši bombaž slovi egiptovski mako) je mehka in prijetna na otip, odporna proti mehanskim obremenitvam, vzdrževanje je preprosto in cenovno je sprejemljiva. Prav tako si bomo izredno udobje in dobro počutje omogočili oziroma zagotovili, če bomo izbrali satenasto posteljno perilo ali takšno iz kombinacije bombaža mako in satena. Saten je fina, lahka, bleščeča tkanina, izdelana iz 100-odstotnega bombaža, ki jo odlikujeta mehkoba in gladkost. Bombažna krep posteljnina je enostavna za vzdrževanje, prav tako odpade likanje ogromnih plaht.

Nekoč se je največ uporabljalo posteljnino iz platna, ki pa je na otip precej grobo in za golo kožo lahko celo neprijetno. Še vedno pa velja, da je svileno posteljno perilo najboljša izbira za vroče poletne in strastne noči. Svilena posteljnina je lahko tudi mešana z bombažem. Posteljnina v kombinaciji svila-bombaž je nekoliko bolj kompaktna in morda malo manj občutljiva za vzdrževanje. Vzdrževanje obeh tkanin ni problematično, saj ju peremo pri 30 stopinjah, likanje pa skoraj ni potrebno, ker se ne mečkata.