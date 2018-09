Hokejisti Olimpije obračajo trend na tekmah proti Jesenicam, kar napoveduje izenačeno sezono med največjima slovenskima tekmecema. Železarji so bili lani premočni, saj so dobili trinajst derbijev od petnajstih, na začetku nove sezone pa je prenovljena ljubljanska zasedba precej bolj konkurenčna. Olimpija je po avgustovski zmagi na poletni ligi na Bledu dobila tudi finale pokala in v vitrino pospravila prvo lovoriko, odkar je pred dobrim letom dni prevzela status vodilnega tivolskega kolektiva.

Ljubljančani so se bolje znašli v gosti megli na majhnem igrišču v Kranju. Trener Jure Vnuk je med poletjem dobro pripravil okrepljeno moštvo, ki se je izkazalo z disciplinirano in požrtvovalno igro. Olimpija je prevladovala, pokazala več želje in za zmago z 2:1 zadela v pravem trenutku. Ljubljančane je v vodstvo popeljal Planko, ki je v minuli zimi igral v Podmežakli, končni izid pa je postavil rojeni Jeseničan Sašo Rajsar. Ker so ga po lanski neuspešni avanturi pri Medveščaku zavrnili na Jesenicah, je oblekel dres Olimpije. »To je bil sladek zadetek, a pomembna je ekipna zmaga. Odlično smo trenirali, zato smo na pravi poti,« je ocenil Sašo Rajsar. V ljubljanskem moštvu se je znova izkazal vratar Žan Us, ki postaja nova številka ena po odhodu Roberta Kristana. Olimpija je bučno proslavila pokalni uspeh, navdušen nad prvo lovoriko v vlogi trenerja je bil tudi Jure Vnuk, ki se je postavil na čelo moštva ob skupinskem fotografiranju. »Igralci so bili nagrajeni za trdo delo med pripravami. Zelo sem vesel za zmago, ki nam daje motivacijo za nadaljnje delo. Mladi igralci želijo napredovati, zato bodo dobili veliko priložnosti,« je povedal Jure Vnuk.

Jeseničani so Olimpiji športno priznali premoč in predali pokalni naslov v Tivoli. Železarjem se pozna, da so izgubili ključne igralce minule šampionske sezone, zato je pred trenerjem Gabrom Glavičem zahteven izziv. Vratar Clarke Saunders je z 41 obrambami preprečil še višji poraz. »Lani je bilo lepo, zdaj pa imamo novo zasedbo. Čaka nas še veliko dela, da bomo odpravili napake. Igra bi bila na večjem igrišču verjetno drugačna,« je komentiral Gaber Glavič, ki ga v soboto čaka domači uvod v alpsko ligo proti Cortini. Olimpija se bo predstavila v gosteh pri Fassi.