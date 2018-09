Moštvi Jesenic in Olimpije pred današnjim odprtjem nove sezone v alpski ligi ne napovedujeta boja za naslov prvaka. Osrednji cilj v napol profesionalnem mednarodnem tekmovanju treh dežel za edina slovenska predstavnika ostaja enak kot pred letom dni. Tako Jeseničani kot Ljubljančani želijo nastopiti v končnici, kamor se bo v konkurenci sedemnajstih klubov uvrstila najboljša osmerica. Jesenice bodo premiero dočakale danes ob 18. uri v Podmežakli proti trenersko in igralsko prenovljeni Cortini, Olimpijo pa ta konec tedna čaka dvojni spored z gostovanjema pri Fassi in Brunicu.

Železarji so v minuli zimi osvojili dvojno slovensko krono, presežka v alpski ligi pa z izpadom v polfinalu niso dosegli. Jeseničanom se pred začetkom novega tekmovalnega obdobja pozna, da so bili v Podmežakli po koncu minule sezone dolgo časa v negotovosti, ko se predsednik kluba Anže Pogačar sprva ni želel več potegovati za nov mandat. Ker ni bilo nobenega kandidata za prevzem kluba, je državnim prvakom po letu 2012 znova grozil tekmovalni zaton, a se je Pogačar pet pred dvanajsto le odločil, da bo tudi v prihodnjih štirih letih vztrajal na predsedniškem položaju. Vmes se je železarjem začelo zatikati pri sestavi moštva, saj so odšli najboljši trije branilci Miha Logar, Aleksandar Magovac in David Planko, kar je oslabilo jeseniško igro. Gorenjski hokejisti so bili lani tako po igri kot rezultatu absolutni vladarji slovenskih ledenih ploskev, pred začetkom sezone pa je Olimpija z zmago na poletni ligi in v finalu slovenskega pokala začela obračati razmerje moči med tekmecema.

»Odhodi treh standardnih in ključnih branilcev se poznajo, saj še nihče ni stopil v njihove čevlje. Moštvo je sorazmerno dobro pripravljeno na začetek sezone. Poraz v finalu pokala nas je streznil, da smo v tem tednu na treningih popravljali napake. Cilj je uvrstitev v končnico, ki bo težje dosegljiva kot nazadnje. Liga je čedalje bolj izenačena, konkurenčni klubi imajo večje proračune, zato si lahko privoščijo dražje okrepitve,« je komentiral jeseniški trener Gaber Glavič. Njegov prvi adut v polju bo izkušeni reprezentančni napadalec David Rodman, ki med pripravami ni blestel. Med vratnicama ostaja zanesljivi Clarke Saunders. Jeseničane je na prijateljskih tekmah pestila neučinkovitost, prav tako so si privoščili preveč strelov na svoja vrata.

Olimpija je med pripravami pokazala zobe in napovedala konkurenčnejšo sezono kot nazadnje. Nova zima bo med drugim pomenila preizkus trenerskih sposobnosti Jureta Vnuka, ki se je med poletjem izobraževal s prebiranjem knjig s hokejsko vsebino. »Pripravljali smo se po najmodernejših smernicah,« zagotavlja Jure Vnuk. V tivolski garderobi so zamenjali ključne hokejiste, za vodje moštva pa so namesto Roberta Kristana, Andreja Hebarja in Matica Kralja izbrali Aleša Mušiča, Aleša Kranjca, Saša Rajsarja… Olimpija je z letnim proračunom okoli 500.000 evrov najbogatejši slovenski hokejski kolektiv, ki po osvojeni pokalni lovoriki meri tudi na vrnitev državne zvezdice v tivolsko vitrino.