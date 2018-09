Novi BMW motor razreda R 1200 GS s svojo tehnologijo predstavlja pravo revolucijo. Nemški BMW je na svojem Youtube kanalu objavil video, ki prikazuje nedavni razcvet v razvoju tehnologije za pomoč vozniku. Najnovejši motor je zmožen povsem samostojnega prižiga, nagibanja v ovinkih, zaviranja in ugašanja.

Več kot dve leti aktivnih raziskav

Tehnologijo smo izpopolnjevali celi dve leti in rezultati našega truda so že razvidni. Krajši video prikazuje BMW motor na poskusni vožnji, kjer se vse od zagona, prek zavojev, do zaviranja in ustavljanja vozi povsem samostojno brez voznika, so za Verge povedali pri BMW Motorrad.

Njihov namen ni prodaja motorja, ki vozi popolnoma samostojno, ampak si z novo tehnologijo zaradi velikega števila smrti motoristov želijo zmanjšati nevarnost v kritičnih voznih situacijah. V raziskavi, ki jo je leta 2016 naredilo Ministrstvo za promet v Združenih državah Amerike so namreč ugotovili, da je možnost smrtnega izida pri motoristih kar 28-x večja kot je pri voznikih avtomobilov. Ti so zaradi najnovejše tehnologije in zanesljivih funkcij, kot sta avtomatsko zaviranje v sili in pomoč za ohranjanje voznega pasu, veliko bolj varni od motorja.