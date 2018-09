Po štirih zaporednih sušnih sezonah brez uvrstitve v osmino finala evropske lige prvakov so imeli Celjani na junijskem žrebu na Dunaju izjemoma precej sreče. V elitni skupini B bodo njihovi nasprotniki francoska kluba Paris St. Germain in Nantes, madžarski Pick Szeged, nemški Flensburg, danski Skjern, hrvaški Zagreb in ukrajinsko Zaporožje, zato v celjskem taboru upajo na premierno uvrstitev med najboljših 16 v Evropi po sezoni 2013/14. A popotnica za ligo prvakov v minulih dneh ni bila najboljša, kajti izgubili so superpokal proti Krki v Novem mestu in ostali brez dveh igralcev. Gregor Ocvirk, najboljši strelec nedavnega mladinskega EP v Celju, je po sporu s klubom odšel v Vardar iz Skopja, Daniela Dušebajeva pa so Kielce s posoje v Celju predčasno vrnile na Poljsko v klub, kjer je trener njegov oče Talant in kjer igra tudi njegov starejši brat Alex.

Prvi nasprotnik pivovarjev v 26. sezoni lige bo Skjern, ki je v minuli sezoni poskrbel za senzacijo. V osmini finala je izločil Veszprem s skupnim izidom 61:59, Danci so doma zmagali za sedem (32:25), na Madžarske izgubili za pet (29:34). A tudi Skjern je slabo začel novo sezono, saj je izgubil superpokalno tekmo, v domači ligi pa na štirih tekmah klonil že dvakrat, nazadnje v sredo na derbiju proti Holstebroju. Trener Branko Tamše, ki so mu v pripravi na tekmo zelo koristile informacije Miha Žvižeja, ki igra na Danskem za Ribe-Esbjerg, pravi: »Gre za ekipo, ki je izjemno raznolika, izkušena, igra hiter, zanimiv in kreativen rokomet. Zaradi njenih različnih slogov igre in spremenjene postave za vsako tekmo se je zelo težko pripraviti nanjo. Skjern je sicer v sredo visoko izgubil v domači ligi, a skandinavska miselnost je takšna, da je to že daleč za njimi, se s tem ne obremenjujejo in v Celju lahko pokažejo drugačen obraz. Zanje je to šport in uživajo v njem, pri nas je drugače. Že prva tekma je za nas v boju za uvrstitev v osmino finala zelo pomembna, zato bomo naredili vse, da letošnje tekmovanje začnemo z zmago.«

V celjski ekipi, ki je s povprečno starostjo 21,94 leta druga najmlajša med 28 klubi v letošnji ligi prvakov (mlajši je le Metalurg z 20,53, Skjern ima povprečje 26,51), je kapetan David Razgor drugi najstarejši – julija je dopolnil 29 let, starejši je zgolj Igor Anić (31 let). »Po slabšem vstopu v sezono smo se sestavili in v sredo dobili ligaško tekmo z Loko. Že takoj po njej smo se tudi igralci sami dogovorili, kako se individualno pripraviti na nasprotnika. Skjern ima izjemno veliko taktičnih zamisli, zato naloga ni lahka. Pogledal sem tri tekme in na vseh so igrali popolnoma drugače, kar je zahtevno za pripravo. Ne vemo natančno, kaj lahko pričakujemo, toda vseeno želimo letošnjo ligo prvakov začeti kar najbolje – z zmago,« se nadeja David Razgor.

Pred jutrišnjo tekmo in po njej je celjski klub pripravil vse potrebno za dobro zabavo gledalcev, ki bi jo dodatno popestril še skalp Skjerna. Ta je v minuli sezoni drugič postal prvak Danske, prvič je bil že davnega leta 1999. Pred dvobojem z ekipo, ki jo je pred to sezono okrepil slovenski reprezentant Jan Grebenc (prišel je iz Gorenja), v svojih vrstah pa ima še nekaj zvenečih imen (Norvežan Bjarte Myrhol, Danci Thomas Mogensen, Kasper Sondergaard in Anders Eggert, Islandec Bjorgvin Gustavsson, Šved Jonathan Stenbacken…), celjski igralec Jaka Malus napoveduje: »Skjern je odlična ekipa, vendar verjamem v nas in naše navijače. Tudi ob njihovi pomoči lahko pridemo do prvega para točk, ki bi bil odlična popotnica za nadaljevanje lige prvakov. V prejšnjih sezonah nam je za napredovanje v osmino finala vedno zmanjkal kakšen gol, kakšna točka. Letos je seveda glavni cilj priti iz skupine, ne glede na to, proti komu bomo osvajali točke. Skjern je eden naših glavnih tekmecev v boju za mesta, ki še peljejo v osmino finala, zato bi bili točki proti njemu toliko pomembnejši.«