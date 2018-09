Dua Lipa postaja LGBT-ikona

Kosovska pevka Dua Lipa je nedavno nastopila v Šanghaju. Kitajska je namreč postala pomembna postaja glasbenikov, čeprav se mnogi izmed njih zaradi svojih stališč tam soočajo s prepovedjo. Recimo na Kitajskem zaradi podpore Tibetu ne smejo nastopati Björk, Lady Gaga, Maroon 5 in Bon Jovi. Kitajske oblasti je malce razjezila tudi Dua Lipa. Na njenem koncertu sta namreč dve dekleti razvili mavrično zastavo LGBT-gibanja, nato pa so ju varnostniki dobesedno odvlekli iz koncertne dvorane. Pevka je bila zaradi tega ukrepa pretresena, oboževalcem v dvorani pa je dejala, da želi za vse varno okolje za zabavo. Kasneje je na twitterju dogodek komentirala z besedami: »Vedno vas bom podpirala in ponosna sem, da sta se dekleti na koncertu počutili dovolj varno, da sta pokazali svoj ponos. Kar sta storili, zahteva veliko poguma. Vedno sem želela, da bi moja glasba prinašala moč, upanje in složnost. Pretresena sem zaradi tega, kar se je zgodilo, in vsem, ki so bili vpleteni v dogodek, izrekam vso svojo podporo.«