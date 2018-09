Goran Ivanišević dobil sina Oliverja

Zasebno življenje nekdanjega igralca tenisa Gorana Ivaniševića je bilo vedno razburkano. S prvo soprogo Tatjano Dragović je bil sedemnajst let, od njenega osemnajstega leta dalje, čeprav nista bila dolgo poročena. V resnici sta se poročila šele po tistem, ko so Gorana paparaci ujeli z ljubico, nato sta se pobotala in ostala skupaj. Nekaj let pozneje je ona varala njega z mnogo mlajšim nogometašem in tako sta se nazadnje leta 2013, čeprav drug o drugem govorita kot o svojem najboljšem prijatelju, vseeno ločila. Skupaj imata sina in hčer. Tatjana se je kmalu zapletla v romanco s pevcem in mu rodila hčer, Goran Ivanišević pa je leta dolgo letal od cveta do cveta, dokler se ni pred dvema letoma zapletel z radijsko voditeljico Nives Čanović, s katero sta se lani tudi poročila na skromni in skrivni poroki v Zagrebu. In pred dvema dnevoma se jima je rodil sin. Nives Ivanišević nosečnosti ni skrivala. Prav nasprotno – na svojem instagramu je redno objavljala svoje fotografije, tudi v kopalkah, s pripisom: »Ko ti ni treba (ne moreš) več trebuha držati noter.« Še dan pred porodom je objavljala fotografije druženja s prijateljicami. V javnosti so krožile informacije, da bo rodila hčer, a nazadnje je soproga presenetila s sinom, ki sta ga na veliko veselje vseh Hrvatov poimenovala Oliver v spomin na nedavno umrlega pevca Oliverja Dragojevića. Par ne skriva svoje zaljubljenosti, saj oba nenehno objavljata romantične fotografije z ljubezenskimi sporočili.