Zaradi teh trditev je igralko tožila kalifornijska zveza potrošnikov. Da pa zadeva ne bi prišla pred sodišče, se je igralka odločila za poravnavo. V izjavi za javnost je dejala, da se je za poravnavo odločila, ker se je v javnosti pojavil dvom o zdravstvenih trditvah o vaginalnih jajcih, da pa s tem nikakor ne priznava krivde. Na Goopu sicer jajca še vedno prodajajo, a jih ne smejo oglaševati s psevdoznanstvenimi trditvami.

Prodaja najrazličnejših pripomočkov za lepotičenje in zdravljenje s pomočjo zvezdnikov je zelo razširjena, zveze potrošnikov in tudi znanstveniki pa opozarjajo, da so ob izdelkih mnogokrat navedene lažne znanstvene trditve. Prav tako so priljubljene diete, ki jih propagirajo zvezdniki, čeprav tudi te mnogokrat ne slonijo za raziskavah. Najnovejša priljubljena dieta je TB12, ki jo prakticira igralec ameriškega nogometa Tom Brady. Ljudi prepričuje, naj se izogibajo razhudnikov, recimo jajčevcev in paradižnika, jedo pa naj veliko »alkalne« hrane, ki poviša pH krvi in omogoči hitrejšo regeneracijo mišic. Znanstveniki za to trditev do sedaj niso našli prav nobenega dokaza.